El fiscal Stornelli denunció a Quintela por amenazas de sedición

El fiscal Carlos Stornelli denunció este jueves al gobernador de La Rioja, Ricardo Clemente Quintela, por declaraciones que podrían ser calificadas como instigación a la comisión de delitos, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y amenaza de sedición, todas figuras previstas en el Código Penal argentino. Stornelli, al tomar conocimientos, decidió instar la acción pública y presentó una denuncia formal tras conocerse el contenido de la entrevista, que también fue ampliamente difundido en redes sociales. Stornelli solicitó medidas urgentes para preservar los registros audiovisuales del programa, citando específicamente las réplicas del contenido en plataformas como X.

El mandatario riojano reveló haber instado a sus pares y a la cúpula de la CGT a tomar “fuertes decisiones” frente al actual contexto nacional y que el gobierno de Milei "no llega al 10 de diciembre de 2027".

Sus declaraciones durante la entrevista del lunes pasado en Radio 10 , no pasaron inadvertidas. “En el año 2001 tomamos decisiones y avanzamos en la reconstrucción de un país que estaba destruido. Si tuvimos 36 compañeros muertos, es cierto, 39 compañeros muertos, ciudadanos argentinos muertos, es cierto, pero hay sacrificios que valen la pena porque, de lo contrario, vamos a tener un genocidio social enorme”, afirmó.

Seguidamente, el gobernador lanzó una advertencia: “Este gobierno no puede llegar hasta el 10 de diciembre del 2027, si llegamos así llegamos con un país totalmente destruido, entregado, guarda, guarda…”.

Según las presentaciones, sus dichos podrían ser calificados como instigación a la comisión de delitos, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y amenaza de sedición, todas figuras previstas en el Código Penal argentino.

A esta acción se sumó la denuncia de Javier Ruiz, referente de La Libertad Avanza (LLA) en La Rioja., por “instigación pública”.