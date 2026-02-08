Sesiones extraoridinarias: el Gobierno busca sumar el acuerdo con la Unión Europea

El Gobierno busca sumar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur al temario de la sesión que la Cámara de Diputados de la Nación prevé para el jueves 12 de febrero, donde el oficialismo intentará avanzar con la baja de la edad de imputabilidad a 14 años. “Depende de los tiempos, pero es lo más probable”, expresan en Nación.

La Casa Rosada envió el jueves el texto final del acuerdo y apunta a que la Argentina sea el primer país en ratificarlo con la intención de que se habilite el uso de la cláusula para su aplicación previsional, más allá de que el Parlamento Europeo haya frenado su validación y lo haya derivado a la Justicia comunitaria.

La disputa se basa en la validez legal del mecanismo de reequilibrio que incluye el pacto, que varios diputados temen que pueda afectar a la autonomía regulatoria de la UE.

En Balcarce 50 reconocen las observaciones formales del bloque europeo, pero las relativizan y apuntan a un tratamiento “express” en el Congreso.

En la mesa política del oficialismo aseguran que tienen los votos para sancionarlo en ambas cámaras y se respaldan aliados provinciales y sectores dialoguistas de la oposición.

El envío del acuerdo al Congreso se dilató por complicaciones en la traducción del texto en Paraguay y fue recibido recién el lunes.

El Gobierno busca acelerar los tiempos parlamentarios para lograr al menos media sanción del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur y de la Ley Penal Juvenil, mientras el Senado trata en paralelo la reforma laboral, que será votada en el recinto el próximo miércoles. “Los tiempos son ajustados, pero los votos están”, advierten en Nación.

El Ejecutivo avanza en paralelo con la conformación de comisiones antes de llevar el tema al recinto.

El martes 10 de febrero está prevista la constitución de Familias, Niñez y Juventudes, Justicia, Relaciones Exteriores y Culto y Mercosur con el objetivo de que queden operativas ese mismo día y habiliten un dictamen el miércoles, tanto para el régimen penal juvenil como para el acuerdo comercial.

La estrategia legislativa se definió en la última reunión de la mesa política del oficialismo, que volverá a reunirse esta semana. Está previsto que participen la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de gabinete, Manuel Adorni, los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía), el presidente de Diputados, Martín Menem, la senadora Patricia Bullrich y el asesor Santiago Caputo.

Está previsto que definan en esta instancia las últimas modificaciones al proyecto de reforma laboral junto con los acuerdos con aliados. Lo mismo aplica para la posible ampliación vía decreto de las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero para evitar que los feriados de Carnaval compliquen la firma de dictámenes y el giro entre cámaras.

TN