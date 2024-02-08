¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

paro universitario fiesta del chipá La Libertad Avanza
paro universitario fiesta del chipá La Libertad Avanza
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 8 de febrero

Por El Litoral

Sabado, 08 de febrero de 2025 a las 07:17

Regatas ganó en Caballito en el inicio de los cuartos de final
River recibe a Independiente y Boca visita a Racing
Regatas sufrió más de la cuenta para superar a La Unión
Argentina le ganó a Uruguay en un partidazo por el Sudamericano Sub 20
Valdés entregó 23 viviendas amuebladas
Generación Zoe: Cositorto y Batista aseguraron que los negocios fueron lícitos
Carnaval de Corrientes: el orden de ingreso de comparsas y agrupaciones el fin de semana
Nueva fecha para el inicio de clases en Corrientes: será el 5 de marzo
La ruidosa caída en España de El Ruso Lohrmann, el fugitivo más esperado en Corrientes
Exdirector de un hospital de Corrientes enfrentará un segundo juicio por abuso sexual

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD