Robaron $50 millones en apenas 75 segundos en una empresa

Acciones rápidas, violentas y concretas, con protagonistas cubiertos con tapabocas, capuchas y guantes. Llegaban, amenazaban, robaban y se iban. De esa manera un grupo de hombres logró llevarse 50 millones de pesos de una empresa ganadera en apenas 75 segundos en el partido bonaerense de Quilmes. Más tardes fueron detenidos, con la particularidad de que uno de los sospechosos era policía.

Se cree que los tres apresados integran una organización que llevó adelante varios asaltos a comercios mayoristas y financieras de la zona de Quilmes, al sur del Conurbano.

“Los hechos fueron violentos, de hecho en uno de ellos efectuaron disparos contra la pared para amedrentar a las víctimas”, explicó una fuente de la investigación.

Entre los imputados hay un sargento de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) de Florencio Varela.

Cuando lo detuvieron, tenía su pistola 9 milímetros reglamentaria. Iba en un auto junto con otros dos cómplices.

“Es una banda que viene haciendo líos hace un tiempo”, reconoció el investigador.

El primer robo ocurrió en una tarde más del mayorista “El Polaco”, ubicado sobre la calle 187 y Roque Cisterna, en Quilmes. Comerciantes y clientes estaban realizando sus compras cuando de un Volkswagen CrossFox se bajaron cinco personas encapuchadas y con armas.

Fue a las 15.30 del miércoles 11 de febrero cuando ingresaron de manera veloz al negocio y comenzaron a amenazar a los que allí se encontraban y hasta golpearon a un cliente de un culatazo. Mientras que un par se quedaron en la puerta, los restantes se distribuyeron dentro del local.

Pasaron apenas nueve días para el segundo ataque imputado a la banda. Esta vez el lugar elegido era una empresa de productos ganaderos, “Marbel S.A”, ubicada también en Quilmes, en una zona cercana al arroyo Las Piedras. Fueron 75 segundos los que les demoró de hacerse de dos cajass.

(Con información de Clarín)