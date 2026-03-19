Cumbre del PRO y desafío de Macri: “Somos el próximo paso”

El líder del Pro, Mauricio Macri, ratificó este jueves su apoyo al rumbo del gobierno de Javier Milei y remarcó que su partido no hará oposición, pero resaltó que mantendrá la autonomía. “Somos el próximo paso. Siempre fuimos mejores constructores que destructores”, evaluó con la mira en 2027.

El expresidente hizo equilibrio durante su discurso en Parque Norte, donde reunió al Consejo Nacional de Pro. Mientras sostuvo su apoyo al gobierno libertario, propuso a su partido como el espacio con la capacidad para hacer sostenibles las reformas.

“Pro no viene a reemplazar el rumbo, viene a completarlo. No vamos a boicotear ninguna ley que le haga bien al país”, afirmó Macri, pero puso el eje en el mediano plazo: “El tiempo pasó y el momento es distinto al de 2023. Hoy la pregunta es cómo hacer que el cambio dure más allá de un gobierno”.

Advirtió además que su partido estará siempre para impedir que vuelva el kirchnerismo. “Somos la generación que empezó el cambio en la Argentina y quienes lo vamos a terminar de blindar”, sintetizó.

En ese sentido, planteó que el proceso no puede depender de una sola fuerza. “Lo que hace fuerte al cambio es que múltiples espacios, con el mismo rumbo y cada uno con su identidad, puedan decir lo que crean, aunque incomode”, sostuvo. Y definió: “Lealtad es apoyar lo que está bien y señalar lo que está mal”.

Sus declaraciones se dieron durante una cumbre Pro que reunió a alrededor de 3000 personas. La vuelta a escena de Macri se da en un momento complejo para el Gobierno, con nuevas revelaciones del caso $LIBRA y el Adorni-gate todavía fresco.

No hubo, sin embargo, mención alguna a las dificultades oficiales. “No nos suma. No somos kirchneristas”, deslizaron entre la dirigencia amarilla.

En su reaparición pública, Macri combinó gestos de respaldo a Milei con advertencias. Fue crítico, sobre todo, con la situación económica. Valoró el equilibrio fiscal y el ordenamiento de la macroeconomía, pero resaltó que “hay millones de argentinos que se sacrificaron por el cambio y todavía esperan que su vida mejore”.

“Venimos a construir lo que todavía falta”, dijo, y destacó la convivencia con el oficialismo: “Seis de los nueve ministros trabajaron o fueron candidatos con nosotros; para mí es un orgullo”. Aunque marcó un límite: “El que calla cuando debería hablar no protege el cambio, lo debilita”.

“Tenemos diferencias y las hemos expresado”, completó.