Milei en Hungría descargó su batalla cultural frente a la derecha europea

El presidente Javier Milei se dio este sábado un baño de multitudes con la derecha del este europeo. Fue sobre un enorme escenario montado en Centro Deportivo MTK de Budapest, donde el hombre fuerte de Hungría, Viktor Orbán, dio discurso con loas a Donald Trump y defendió ferozmente los valores ultracristianos de Occidente.

Milei, además, defendió la dura postura de Orbán sobre inmigración: "Cuando no se adapta culturalmente al lugar donde va deja de ser inmigración para convertirse en invasión", sostuvo el Presidente.

Milei, entre tanto, transitó la misma retórica al cierre del encuentro de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en su quinta edición en Hungría. Se identificó como un pionero de la “batalla cultural” junto al premier, al que llamó "mi amigo" y ambos tuvieron algunas frases similares, contra la inmigración masiva -aunque en Hungría hay una persecusión fuerte a la misma, y sobre todo a la que tiene raíz musulmana. Hubo críticas al comunismo, y al progresismo que tildan siempre peyorativamente de “wokismo”. Milei trató al español Pedro Sánchez de “pichón de tirano” al referirse a un discurso de su aliado de Vox, Santiago Abascal en la misma CPAC.

En ese tren, el Presidente criticó a Europa, una posición incómoda para su embajador en Bruselas, Fernando Iglesias, y para su propio canciller Pablo Quirno, si se tiene en cuenta que se acaba de firmar el acuerdo de comercio Unión Europea- Mercosur, y la Argentina fue primera en ratificarlo. El libertario nunca visitó en dos años de gobierno las sede de la UE, y tampoco se interesó en hacerlo. Además, viajó a Hungría en el medio de una de las tantas crisis que el autócrata húngaro protagoniza con la Unión Europea, de la cual su país es parte. Lo han criticado por su trato a la prensa, a las minorías y ahora por su negativa a dar el visto bueno a un paquete de dinero para Ucrania.

Milei evitó en este discurso entrar profundo en la guerra de Oriente Medio pero sí elogió a Trump al considerar que por su accionar habrá pronto una “Cuba libre”. Destacó su propia política económica en la Argentina y aseguró haber sacado a 15 millones de personas de la pobreza. Ofreció las posibilidad energéticas que brinda la Argentina en este contexto internacional.

Entre su salida de Buenos Aires hacia Budapest, en la madrugada del sábado, y su vuelta al país el mismo sábado en la noche de Hungría, Milei se alejó junto a su hermana Karina, y el canciller Pablo Quirno de la tormenta política ocasionada por el escándalo en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni por el uso sospechoso de aviones privados, las actividades de su esposa y por las propiedades no declaradas que se le encontraron. Por el contrario, el primer ministro Orbán lo recibió como su invitado de honor a la quinta edición de la CPAC Hungría, ramificación de los conservadores de Estados Unidos.