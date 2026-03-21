Talleres manda en soledad en el Grupo D

La Copa de la Liga en el fútbol capitalino tuvo acción este sábado con interesantes partidos.

Talleres venció a Curupay 2 a 1 y quedó como único puntero en el Grupo D. Los dos equipos llegaron como punteros a este clásico cruce que terminó en favor del conjunto portuario.

En tanto que con con dos goles Luca Brozzoni, Huracán Corrientes venció a Rivadavia 2 a 0, logró su segunda victoria y lidera el Grupo B.

Por la misma zona, Quilmes superó a Yaguareté 3 a 0 también es líder. En este grupo tuvo fecha libre Mandiyú.

Cambá Cuá consiguió su primer victoria al golear a Barrio Quilmes 4 a 0 en un partido del Grupo E. La figura del encuentro fue Julio Sena que anotó tres goles, el restante para el triunfo del Rojo fue autoría de Emmanuel Zalazar.

Además, Independiente le ganó a San Jorge 2 a 1 y le impidió llegar a la cima del Grupo C. Ahora el conjunto Rojo quedó como escolta de Empedrado a un punto.

Mientras que Sacachispas y Boca Unidos empataron en 2.El Tricolor quedó como puntero del Grupo A, queda un partido para cerrar la fecha, y el Aurirrojo sigue sin ganar en el torneo.

Lo que sigue

La Copa de la Liga tendrá continuidad este domingo en cancha de Lipton con dos encuentros: 17,00 Alumni vs. Libertad y 19.00 Ferroviario vs. Robinson.

En tanto que el miércoles 25, en el mismo escenario se jugarán: 18,00 Lipton vs. Villa Raquel y 20,00 Dr. Montaña vs. Sportivo.

