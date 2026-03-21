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PROVINCIAL DE CLUBES

Lipton ganó y terminó invicto la primera rueda

El conjunto Azul venció 1 a 0 a Centro Estrada. Este domingo juegan Empedrado y Sportivo.

Por El Litoral

Sabado, 21 de marzo de 2026 a las 21:26
Archivo Club Lipton

La tercera fecha, última de la primera rueda, del Torneo Provincial de Clubes de primera división, se puso en marcha este sábado.

En la capital correntina, Lipton superó a Centro Estrada de Bella Vista 1 a 0, mantuvo su invicto y lidera la Zona 1 con 7 puntos.

El único gol del partido lo marcó Matías Giménez a los 44 minutos del primer tiempo.

Los conducidos por Pablo Suárez lograron un ajustado triunfo y desde lo más alto de las posiciones de cara a las revanchas donde jugará dos de los tres partidos previstos como visitante.

El grupo se completará este domingo, desde las 20 en Bella Vista cuando Hogar Hermanos reciba a Defensores de San Roque.

Las posiciones en la Zona 1 quedaron así: Lipton 7 puntos, Hogar Hermanos 7, Centro Estrada y Defensores de San Roque 1.

Juegan Empedrado y Sportivo
Este domingo se presentarán los otros dos equipos de la ciudad capital que forman parte del Provincial.

A las 17, en cancha de Huracán Corrientes, Empedrado será local de El Decano de Ituzaingó y en el mismo horario, Sportivo visitará a Unión de Ituzaingó.

Los dos cotejos corresponden a la Zona 2 que lidera Empedrado con 6 unidades. Sportivo está segundo con 3, y después de ubican El Decano y Unión con 1.

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