Milei minimizó la decisión de Néstor Kirchner de bajar el cuadro de Videla

Javier Milei se volcó a responder mensajes en X este martes por la tarde, donde en una de sus intervenciones se refirió al golpe Militar del que hoy se conmemora el 50° aniversario. En ese contexto, minimizó el gesto de Néstor Kirchner al ordenar bajar el cuadro de Jorge Rafael Videla del Colegio Militar y reivindicó a Raúl Alfonsín en materia de derechos humanos.

“Este tenía huevos ...vos sos un payaso y mentiroso”, escribió el usuario @ramosdiegoflm1 en un mensaje donde también se refirió a la suba de la carne y la inflación y que acompañó con la foto de Kirchner dando la orden de bajar el cuadro con la foto del represor. Milei no dejó pasar el comentario y salió al cruce.

“El coraje es hacer lo correcto cuando aún la mayoría esté en contra”, respondió el Presidente y, acto seguido, reivindicó al ex presidente radical, una figura muy vapuleada en el pasado por el mandatario. Sin embargo, en esta ocasión, sugirió que el gobierno de la UCR tuvo una mayor política de derechos humanos que el de Néstor Kirchner. “En la materia en cuestión, Alfonsín se ha destacado mucho más…”, añadió.

Milei había evitado hablar de manera personal del 50 aniversario del golpe Militar para el cual el Gobierno difundió un video de más de una hora en el que acusa al kirchnerismo de instalar un “relato” sobre la dictadura y volvió a apuntar a una “memoria completa”.

El mandatario tiene un largo historial de críticas a Alfonsín. En más de una oportunidad lo había llamado "el fracasado hiperinflacionario de Chascomús".

A fines de 2023, durante una entrevista con LN+, Milei había dicho que el exmandatario "tenía su faceta autoritaria" y vinculó al ex presidente con los sucesos que llevaron a la caída del gobierno de la Alianza en 2001. “¿O acaso no se puso de acuerdo con (Eduardo) Duhalde para llevarse puesto a (Fernando) De la Rúa, no?”, lanzó en esa ocasión.

En octubre de 2024, durante un acto en la provincia de Córdoba por el aniversario número 47 de la Fundación Mediterránea, el Presidente redobló la apuesta y primero dijo que Alfonsín "huyó del poder seis meses antes" de que finalizara su mandato debido a la hiperinflación.

Y, a continuación, directamente acusó al ex presidente radical y a Eduardo Duhalde de ser artífices de la caída del Gobierno de Fernando de la Rúa: "Previa caída de la convertibilidad y el golpe de Estado impulsado por (Eduardo) Duhalde y Alfonsín, que paradójicamente a Alfonsín lo muestran como el padre de la Democracia, siendo que fue partidario de un golpe de Estado".

Las palabras que pronunció en ese entonces el jefe de Estado fueron respaldadas por la entonces ministra de Seguridad y hoy senadora Patricia Bullrich, quien durante la gestión de la Alianza se había desempeñado como ministra de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos y de Seguridad Social.

"Yo lo viví, lo declaré en la Justicia, con lo cual lo que voy a decir no es algo que lo diga ahora porque lo dijo Milei. Planteé que hubo una conspiración donde participaron los gremios, la UIA, y colaboración de Alfonsín. Lo pueden corroborar muchos radicales que lo veían queriendo empujar al gobierno de De la Rúa, y Duhalde que trabajó para eso", afirmó en ese momento Bullrich en diálogo con Cadena 3.

(Con información de Clarín)