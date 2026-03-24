Corrientes: detuvieron a un hombre acusado de abusar de su hijastra de 13 años

La Policía de Corrientes informó este martes que detuvieron a un hombre acusado de abusar de su hijastra de 13 años, en un procedimiento realizado en el acceso a Empedrado.

El operativo fue llevado adelante por personal de la División Trata y Búsqueda de Personas, que logró interceptarlo cuando se desplazaba en un vehículo particular sobre la Ruta Nacional 12.

De acuerdo a la información oficial, el sospechoso intentaba salir de la provincia con destino a Buenos Aires, cuando fue detenido por los efectivos.

La orden de detención había sido emitida por la Justicia en el marco de una causa iniciada tras la denuncia radicada por la madre de la menor ante el área de Delitos Sexuales.

Según los primeros datos, el hecho investigado habría ocurrido en una vivienda del barrio Cichero de Corrientes. El acusado, conocido como “Joselo”, se encontraba prófugo desde que se conoció la denuncia.

La causa continúa en investigación, mientras el detenido permanece a disposición de las autoridades judiciales competentes.