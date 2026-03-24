Claudio "Chiqui" Tapia se mostró con Lionel Messi en medio de la polémica por sus causas judiciales

Claudio Tapia y Lionel Messi volvieron a mostrarse juntos en el predio de Ezeiza, en un encuentro que quedó reflejado en redes sociales. El presidente de la AFA compartió imágenes junto al capitán de la selección argentina, en medio de un contexto marcado por investigaciones judiciales en su contra.

“Bienvenido, capitán. Llegó el mejor del mundo (y con los mejores mates)”, escribió Tapia en su publicación. El posteo incluyó varias fotos junto al jugador del Inter Miami, con quien mantiene una relación cercana.

El gesto no pasó desapercibido, ya que se dio en un momento delicado para el dirigente, atravesado por cuestionamientos políticos y causas judiciales. En ese escenario, la imagen junto a Messi fue interpretada como una señal de respaldo y cercanía.

Por su parte, Messi arribó al país para sumarse a la Selección argentina, que disputará dos amistosos en el marco de la fecha Fifa. Los encuentros serán ante Zambia y Mauritania, con sede en La Bombonera.

Estos compromisos podrían marcar una de las últimas presentaciones del capitán con la camiseta nacional en suelo argentino. Si bien no hay confirmación oficial, crecen las versiones sobre un posible retiro tras el próximo Mundial.

En paralelo, el entrenador Lionel Scaloni afronta esta doble fecha con la mira puesta en la definición de la lista para la Copa del Mundo. Los entrenamientos en Ezeiza y los amistosos serán claves para delinear el plantel definitivo.