Polich encabezó el acto por el 24 de marzo y llamó a “mantener viva la memoria”

El intendente de Corrientes, Claudio Polich, encabezó este martes el acto por los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, en una actividad realizada en la Plaza de la Memoria del barrio Ponce.

Durante el acto, el jefe comunal convocó a “mantener la memoria vigente para que los errores del pasado, por más que nos sigan, nunca nos alcancen”, en referencia a las consecuencias de la última dictadura cívico-militar en Argentina.

En sus declaraciones, Polich remarcó que la fecha representa un momento clave para reflexionar sobre la historia reciente del país. “Todo el país hoy se encuentra conmemorando un hecho tristemente trágico que tiene que ver con que la violencia se haya establecido como método en la discusión para la solución de los problemas”, expresó.

En esa línea, sostuvo que ese proceso significó “el fracaso de la política”, al considerar que la política debe basarse en el diálogo, el acuerdo y el compromiso.

Asimismo, el intendente fue enfático al rechazar la violencia como herramienta: “La violencia como práctica nos llevó solamente al dolor, a la desaparición, a la tortura, al secuestro. Es detestable desde cualquier punto de vista”, afirmó.

Además, destacó la importancia del Juicio a las Juntas y recordó la consigna histórica de “Nunca Más”, como símbolo del compromiso democrático.

Para cerrar, Polich subrayó el rol de los derechos humanos en la actualidad: “Los derechos humanos no tienen que ver solamente con las libertades públicas, sino también con el compromiso de los funcionarios de trabajar para mejorar la calidad de vida de la gente”, concluyó.