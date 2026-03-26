Se complica la situación de Manuel Adorni

Agustín Issin (foto) piloto y bróker de vuelos, se presentó este jueves en Comodoro Py para declarar como testigo en la causa donde se investiga el viaje en avión privado a Punta del Este que hizo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

A partir de esta testimonial y de documentación recientemente incorporada a la causa, se constató que quien gestionó y pagó los pasajes fue Marcelo Grandío, amigo de Adorni y periodista de la TV Pública, quien además tiene otros vínculos comerciales con el canal estatal a través de su productora ImHouse.

El testigo compareció durante casi cuatro horas en el Juzgado Federal N° 4, a cargo del juez federal Ariel Lijo.

En su declaración explicó que tiene una empresa familiar llamada “Jag Executive Aviation”, con la que adquiere vuelos en aviones privados al por mayor a operadores aéreos.

Issin, como bróker, facturó los pasajes de Adorni y su familia para volver desde Punta del Este, Uruguay, al aeropuerto de San Fernando, en la provincia de Buenos Aires.

El testigo ratificó que quien pagó, tanto la ida como la vuelta, fue Marcelo Grandío, quien pasó el fin de semana largo de carnaval con el jefe de Gabinete, sus dos hijos y su esposa.

Issin había dicho al diario La Nación y repitió ahora ante la Justicia que adquirió un paquete de 10 vuelos -que incluyen ida y vuelta- por 42.250 dólares a la empresa Alpha Centauri. No obstante, la facturación que consta en el expediente se hizo por separado para el periodista amigo de Adorni.