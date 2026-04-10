Las tasas no aflojan y la deuda de las familias con billeteras tocó un récord

Luego de un día de enormLas familias no consiguen pagar a tiempo el 30% de la deuda que toman con billeteras virtuales y más del 11% de sus créditos con bancos tradicionales. Las tasas de interés todavía se mantienen muy por encima de la inflación y empujaron a la mora en los préstamos a su nivel más alto en 22 años.

Los datos corresponden al Banco Central y fueron procesados por la consultora financiera 1816. La información de la Central de Deudores de la autoridad monetaria permite registrar cuáles son los niveles de morosidad que experimenta el sistema financiero en general. Es uno de los motivos de mayor preocupación hoy en día entre los bancos.

Para 1816 no se trata de un problema puntual de alguna entidad por haber tenido una política de créditos dura, sino que lo califica como un "fenómeno macro". En 28 de los 30 bancos considerados para hacer el muestreo el volumen de préstamos con demoras de repago creció.

La información más actualizada corresponde a febrero. En su informe, 1816 planteó que una forma de entender por qué los niveles de mora siguen en alza se encuentra en el costo financiero que tienen los préstamos para los hogares.

Según su medición, el interés de los créditos personales todavía no cede. "Siguen muy altas en términos reales por diversas razones, incluyendo justamente la elevada morosidad, pero también lo difícil que es prever la política de tasas del Gobierno en el esquema monetario actual", mencionaron.

Puesto en números: los créditos personales bancarios todavía sostenían una tasa de interés anual nominal (TNA) de 70%, lo que implica un costo financiero total (CFT), que incluye otros gastos administrativos y de impuestos que lo eleva a 100% anual.

Por definición, la diferencia de tasas hace que en las entidades no financieras la demora en la devolución sea más alta. En febrero, según 1816, alcanzó el 29,9% del total, un número sin antecedentes. Implica una suba de 2 puntos porcentuales respecto a enero. El nivel de morosidad es, además, el triple que hace un año y medio.