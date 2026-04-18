Encontraron muerta a una pareja: investigan un femicidio seguido de suicidio

Una pareja de estudiantes de 22 años fue encontrada muerta este viernes en dos departamentos de Rosario. Fueron identificados como Sophia Civarelli y Valentín Alcida, quienes estudiaban psicología en la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Mientras el caso genera una gran conmoción, los investigadores analizan dos principales hipótesis. La más concreta se trata de un posible femicidio seguido de suicidio, ya que según trascendió, la joven fue hallada acostada en la cama con una herida cortante en el cuello.

Además, otro dato clave para fundamentar esta línea investigativa fue que, una amiga de Alcida había llamado al 911 para alertar que Civarelli estaba muerta, y unos minutos más tarde el joven se tiró del octavo piso de un edificio ubicado en 3 de Febrero al 1100.

Tras el impacto, sobrevivió a la caída pero murió poco después de ingresar al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca).

La amiga del joven prestó declaración y expresó que él le habría contado una supuesta versión de los hechos antes de arrojarse por el balcón. De acuerdo a lo que informó La Capital, Alcida le explicó que su novia se había suicidado y que intentó rescatarla haciéndole un torniquete.

Durante el operativo, la Policía secuestró un cuchillo junto a una carta del novio, donde expresaba su intención de quitarse la vida por no haber logrado “salvar a su pareja”.

Sin embargo, aunque la cáratula inicial fue “muerte dudosa”, con la hipótesis de un posible doble suicidio, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) apunta a la teoría de que se trate de un femicidio.

TN