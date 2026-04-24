Un narco fue detenido tras un operativo encubierto con un “polipayaso”

La Policía Bonaerense detuvo a uno de los narcos más buscados de San Martín, conocido como el Gordo Pey, luego de un operativo en el que un agente se disfrazó de payaso para identificar su paradero. El procedimiento se realizó el 22 de abril en el barrio Martín Fierro, donde también fue capturada la pareja del sospechoso. El Gordo Pey es acusado de liderar una banda dedicada al narcomenudeo y vinculada a causas de homicidio.

La investigación estuvo a cargo de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía Bonaerense, en colaboración con la UFI 7 del departamento de San Martín.

Según precisó el periodista especializado en policiales, Facundo Kablan, la banda operaba en General Rodríguez, Moreno y San Martín, regenteando puntos de venta de drogas y eludiendo a los investigadores. Tras la detención de un primo del líder, identificado como Iván Abel Bravo, en José León Suárez, secuestraron armas, dinero, drogas y municiones, lo que permitió avanzar en las tareas de inteligencia.

“El Gordo Pey, acusado de liderar una banda dedicada al narcomenudeo muy violenta, muy pesada, que tiene incluso algunas causas de homicidio” fue detenido, precisó Kablan. Detalló que el operativo incluyó la utilización de un traje prestado de un circo local para facilitar el trabajo encubierto y permitir que el agente caminara entre los vecinos sin levantar sospechas.

El policía de la División de Delitos Complejos y Crimen Organizado recorrió a pie las calles del barrio Martín Fierro vestido de payaso. El objetivo era identificar los movimientos y el escondite tanto del Gordo Pey como de su pareja y otros miembros del clan familiar.

Durante la recorrida, el agente interactuó con vecinos para recabar información. El despliegue permitió a la policía identificar el domicilio donde se ocultaban los sospechosos. La banda estaba integrada por el Gordo Pey, su pareja, un primo y otros familiares.