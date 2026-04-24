Conflicto: el Gobierno corrió a los meteorólogos de los aeropuertos

Luego del paro en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en respuesta a los recortes de personal y recursos, el Gobierno dispuso que la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) podrá brindar por cuenta propia o mediante la contratación de terceros el Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea (MET). Se busca que haya más libertad para la elección de proveedores.

Actualmente, la empresa estatal recibe la prestación del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Pero con la nueva normativa tendrá la facultad de contratar a cualquier proveedor, nacional o internacional, que “esté en condiciones de brindar el servicio y de suministrar la información meteorológica aeronáutica precisa y necesaria para el adecuado desarrollo de las operaciones aéreas”.

Por su parte, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), como autoridad aeronáutica, será quien regule, supervise y fiscalice la prestación del servicio MET.

En los considerandos del decreto Decreto 274/2026, se argumentó que la seguridad operacional del sistema requiere “la prestación ininterrumpida, regular y confiable” de los servicios de navegación aérea, incluido el MET, cuya disponibilidad resulta crítica para la planificación y ejecución de las operaciones aéreas.

“La afectación, interrupción o prestación deficiente de este servicio produce consecuencias inmediatas sobre la operación del sistema”, sostuvieron.