Intensa búsqueda de una menor de edad desaparecida en Corrientes

La Policía de Corrientes pidió colaboración este lunes para encontrar a una menor de edad que desapareció en la ciudad Capital.
Se trata de Zoe Morena Celi Seminario de 13 años. La Comisaría Primera de la Mujer y el Menor inició el protocolo de búsqueda tras la denuncia realizada.
La menor se ausentó en la mañana de este lunes 27 de abril, cuando se dirigía a la Escuela "Vicente Figueredo". La Fiscalía de Investigación en turno ya tomó intervención en el caso.
Características Físicas y Vestimenta
Para facilitar su identificación, se brindaron los siguientes rasgos:
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Contextura: Delgada.
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Tez: Morena.
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Cabello: Oscuro.
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Ojos: Color marrón.
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Vestimenta al momento de la desaparición: Buzo de color gris, pollera escolar a cuadros (bordó), zapatos negros y medias bordó.
Canales de Comunicación Urgente
Se solicitó a la población que cualquier dato certero sea reportado de inmediato a través de las siguientes vías:
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Comisaría Primera de la Mujer y el Menor: Teléfono 3794-432913.
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Capital: Sistema Integral de Seguridad 911.
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Interior Provincial: Sistema 101.
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Cualquier dependencia policial más cercana a su domicilio.