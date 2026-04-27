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Intensa búsqueda de una menor de edad desaparecida en Corrientes

Por El Litoral

Lunes, 27 de abril de 2026 a las 12:45

La Policía de Corrientes pidió colaboración este lunes para encontrar a una menor de edad que desapareció en la ciudad Capital.

Se trata de Zoe Morena Celi Seminario de 13 años. La Comisaría Primera de la Mujer y el Menor inició el protocolo de búsqueda tras la denuncia realizada.

La menor se ausentó en la mañana de este lunes 27 de abril, cuando se dirigía a la Escuela "Vicente Figueredo". La Fiscalía de Investigación en turno ya tomó intervención en el caso.

Características Físicas y Vestimenta

Para facilitar su identificación, se brindaron los siguientes rasgos:

  • Contextura: Delgada.

  • Tez: Morena.

  • Cabello: Oscuro.

  • Ojos: Color marrón.

  • Vestimenta al momento de la desaparición: Buzo de color gris, pollera escolar a cuadros (bordó), zapatos negros y medias bordó.

Canales de Comunicación Urgente

Se solicitó a la población que cualquier dato certero sea reportado de inmediato a través de las siguientes vías:

  • Comisaría Primera de la Mujer y el Menor: Teléfono 3794-432913.

  • Capital: Sistema Integral de Seguridad 911.

  • Interior Provincial: Sistema 101.

  • Cualquier dependencia policial más cercana a su domicilio.

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