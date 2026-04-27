¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Policía de Corrientes Barrios de Pie Lotería Correntina
Policía de Corrientes Barrios de Pie Lotería Correntina
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Informe

La producción cayó al 61% en empresas del sector eléctrico y electrónico

Un documento de Cadieel indica que la industria sufrió una contracción promedio del 39% en el primer trimestre de 2026. La falta de inversiones y la reducción de personal marcan un inicio de año complejo para el sector.

Por El Litoral

Lunes, 27 de abril de 2026 a las 12:15

La Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (Cadieel) emitió este lunes un informe que mostró la realidad de este sector industrial, que destacó el difícil panorama nacional.

El dato más alarmante del informe es que 6 de cada 10 empresas del sector registraron una caída en su producción. Esta contracción no fue leve, ya que el promedio de baja se situó en un 39%. Solo un 19% de las firmas logró crecer, lo que marca una brecha profunda entre los pocos que logran expandirse y la mayoría que lucha por sostenerse.

Capacidad instalada y empleo: estancamiento operativo

La industria está lejos de su techo productivo. La Utilización de la Capacidad Instalada (UCI) se mantuvo en rangos medios-bajos (41% a 60%), lo que indica que hay mucha infraestructura "dormida" por falta de demanda. En cuanto al mercado laboral:

  • Reducción de personal: El 42% de las empresas tuvo que achicar su plantilla, un número que creció respecto al trimestre anterior.

  • Estabilidad: Un 52% hizo el esfuerzo de mantener su dotación sin cambios, a pesar del contexto recesivo.

Exportaciones: el desafío de los costos

Si bien el 58% de las empresas exporta, el volumen sigue siendo marginal: la gran mayoría (67%) apenas envía al exterior un 10% de su producción.

Los altos costos internos aparecieron como la principal barrera que impide a las pymes industriales competir con fuerza en los mercados globales.

Expectativas 2026: entre la estabilidad y el "wait and see"

Para el segundo trimestre, el sentimiento predominante es la estabilidad cautelosa:

  • Inversiones: El 68% no tiene planes de invertir, citando la caída en las ventas y la incertidumbre política como los principales frenos.

  • Ventas: Hay un ligero optimismo (35% espera mejoras), pero no se traduce aún en nuevas contrataciones, ya que el 68% de las firmas apuesta simplemente a mantener su estructura actual.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD