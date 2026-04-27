La producción cayó al 61% en empresas del sector eléctrico y electrónico

La Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (Cadieel) emitió este lunes un informe que mostró la realidad de este sector industrial, que destacó el difícil panorama nacional.

El dato más alarmante del informe es que 6 de cada 10 empresas del sector registraron una caída en su producción. Esta contracción no fue leve, ya que el promedio de baja se situó en un 39%. Solo un 19% de las firmas logró crecer, lo que marca una brecha profunda entre los pocos que logran expandirse y la mayoría que lucha por sostenerse.

Capacidad instalada y empleo: estancamiento operativo

La industria está lejos de su techo productivo. La Utilización de la Capacidad Instalada (UCI) se mantuvo en rangos medios-bajos (41% a 60%), lo que indica que hay mucha infraestructura "dormida" por falta de demanda. En cuanto al mercado laboral:

Reducción de personal: El 42% de las empresas tuvo que achicar su plantilla, un número que creció respecto al trimestre anterior.

Estabilidad: Un 52% hizo el esfuerzo de mantener su dotación sin cambios, a pesar del contexto recesivo.

Exportaciones: el desafío de los costos

Si bien el 58% de las empresas exporta, el volumen sigue siendo marginal: la gran mayoría (67%) apenas envía al exterior un 10% de su producción.

Los altos costos internos aparecieron como la principal barrera que impide a las pymes industriales competir con fuerza en los mercados globales.

Expectativas 2026: entre la estabilidad y el "wait and see"

Para el segundo trimestre, el sentimiento predominante es la estabilidad cautelosa: