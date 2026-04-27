La producción cayó al 61% en empresas del sector eléctrico y electrónico

La Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (Cadieel) emitió este lunes un informe que mostró la realidad de este sector industrial, que destacó el difícil panorama nacional.
El dato más alarmante del informe es que 6 de cada 10 empresas del sector registraron una caída en su producción. Esta contracción no fue leve, ya que el promedio de baja se situó en un 39%. Solo un 19% de las firmas logró crecer, lo que marca una brecha profunda entre los pocos que logran expandirse y la mayoría que lucha por sostenerse.
Capacidad instalada y empleo: estancamiento operativo
La industria está lejos de su techo productivo. La Utilización de la Capacidad Instalada (UCI) se mantuvo en rangos medios-bajos (41% a 60%), lo que indica que hay mucha infraestructura "dormida" por falta de demanda. En cuanto al mercado laboral:
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Reducción de personal: El 42% de las empresas tuvo que achicar su plantilla, un número que creció respecto al trimestre anterior.
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Estabilidad: Un 52% hizo el esfuerzo de mantener su dotación sin cambios, a pesar del contexto recesivo.
Exportaciones: el desafío de los costos
Si bien el 58% de las empresas exporta, el volumen sigue siendo marginal: la gran mayoría (67%) apenas envía al exterior un 10% de su producción.
Los altos costos internos aparecieron como la principal barrera que impide a las pymes industriales competir con fuerza en los mercados globales.
Expectativas 2026: entre la estabilidad y el "wait and see"
Para el segundo trimestre, el sentimiento predominante es la estabilidad cautelosa:
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Inversiones: El 68% no tiene planes de invertir, citando la caída en las ventas y la incertidumbre política como los principales frenos.
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Ventas: Hay un ligero optimismo (35% espera mejoras), pero no se traduce aún en nuevas contrataciones, ya que el 68% de las firmas apuesta simplemente a mantener su estructura actual.