Corrientes: protesta de la Utep por vouchers impactó el tránsito de la ciudad

Organizaciones sociales encabezadas por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep) realizaron este miércoles una movilización en la ciudad de Corrientes en reclamo por la reformulación de un programa social.

La protesta se llevó a cabo en la mañana de esta jornada, luego de haber sido suspendida el día anterior por las intensas lluvias en la ciudad, en el marco de una jornada nacional con manifestaciones en distintos puntos del país.

Suspensión y reprogramación

La convocatoria original estaba prevista para el martes, pero las condiciones climáticas obligaron a postergarla en la capital correntina.

A nivel nacional, la jornada sí se desarrolló ese día, con protestas en varias ciudades y episodios de tensión en algunos distritos.

Reclamo por cambios en programas sociales

El eje del reclamo es la modificación del Salario Social Complementario, que implica su reemplazo por un sistema de vouchers de capacitación.

En Corrientes unas 30.000 personas se verían alcanzadas por esta reformulación, con ingresos que rondaban los 75.000 pesos.

Las organizaciones cuestionan que el nuevo esquema exige reinscripciones y asistencia a cursos, en un contexto de incertidumbre sobre la continuidad del beneficio.

Amplia convocatoria y organizaciones presentes

La movilización reunió a distintas organizaciones sociales, entre ellas la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie y el Polo Obrero, entre otras.

La columna de manifestantes se extendió por varias cuadras, con una marcha organizada y sin incidentes.

Impacto en el tránsito

La concentración tuvo como punto de partida la plaza Cabral y avanzó por el microcentro, generando complicaciones en la circulación vehicular.

Se registraron cortes en calles céntricas como San Martín, con intervención de agentes de tránsito y un operativo policial en la zona de la Municipalidad.

Entre los puntos previstos del recorrido se encontraban la Municipalidad de Corrientes y, eventualmente, la Casa de Gobierno.

En la previa, referentes del sector mantuvieron reuniones con concejales de la oposición para plantear la situación.

Contexto nacional

La protesta se enmarca en una jornada federal impulsada por la Utep, que incluyó la participación de más de 70 organizaciones sociales en todo el país.

El reclamo apunta a la continuidad de los programas de asistencia y a la revisión de las políticas implementadas por el Gobierno nacional en materia social.