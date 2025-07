Los aumentos de impuestos

La provincia de La Pampa ha generado un caso arquetípico de abuso impositivo al duplicar prácticamente el impuesto a los ingresos brutos sobre las actividades financieras. Según lo informado por el Banco Nación, la alícuota pasó de 7% al 15,17%, con una incidencia directa en el costo de sus servicios en la provincia. No es de extrañar que el traslado de ese aumento a las comisiones cobradas y al costo de los créditos de este banco y de otros impulse a los clientes a mover sus operaciones en lo posible a otras provincias. De hecho, el Banco Nación hizo saber que retirará la gerencia zonal de esa provincia, al tiempo que anunció el cierre de nueve sucursales pampeanas y concurrió a la Corte Suprema para solicitar una acción declarativa de inconstitucionalidad. Este camino podría ser seguido por otras entidades financieras afectadas.

El abuso impositivo de varias provincias y de no pocos municipios ha sido reiteradamente motivo de protesta de personas y empresas en los últimos años. Nos hemos ocupado desde esta columna editorial de la escasa respuesta de gobernadores e intendentes, con pocas excepciones, al llamado del gobierno nacional a reducir el gasto público. Los alineamientos políticos han incidido en estas actitudes. El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, que está alineado con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, pertenece a la línea dura del kirchnerismo y está entre los que no suscribieron el compromiso de reducir la presión impositiva contemplado en el Pacto de Mayo. Su actitud opositora implica no solo desoír el pedido presidencial, sino también tomar medidas en sentido contrario. Con actuada inocencia, o tal vez con ignorancia, el ministro de Gobierno pampeano, Pascual Fernández, afirmó: “Lo que tiene que hacer el Banco Nación es no trasladar a los clientes este incremento tributario, como así lo decidió nuestro Banco de La Pampa. Son momentos de solidaridad con los que menos tienen y el sistema financiero puede hacerlo”. Para el banco provincial es sacar de un bolsillo y ponerlo en otro del mismo gobierno.

Un fenómeno conocido en la ciencia impositiva es el de la Curva de Laffer, que surge de comprobar que si gradualmente se incrementa la alícuota de un impuesto desde niveles muy bajos, aumentará al principio la recaudación, pero se irá alentando a quienes pagan ese impuesto a eludirlo buscando formas de no pagarlo. A partir de cierto nivel ese efecto más que compensa el incremento de la alícuota y la recaudación comienza a disminuir. Desde allí, cuanto mayor sea la alícuota, menor resultará el monto recaudado. Este fenómeno es aplicable al caso de La Pampa.

Condiciones financieras más onerosas de los bancos domiciliados en esa provincia impulsarán a sus clientes a trasladar sus operaciones a otros distritos o también llevarán a algunos a desistir de hacerlas. Para el fisco provincial será como matar la gallina de los huevos de oro. Bien haría el gobernador Ziliotto en reducir los gastos improductivos y disminuir los impuestos en lugar de aumentarlos. Si la medida que adoptó tiene alguna connotación de rebeldía, deberá saber que está escupiendo al cielo. Es tiempo de ajustes, porque ya no se podrá financiar con la presión sobre los ciudadanos las ideas de proyectos políticos extemporáneos.