Un proyecto clave para la Justicia

En la Cámara de Diputados fracasó ficha limpia y peor suerte corrieron otras iniciativas igualmente trascendentes como las de juicio en ausencia y de reiterancia. Ganaron los corruptos, los terroristas que no van a poder ser juzgados y los delincuentes, que van a seguir robando, “entrando y saliendo de las cárceles”, como dijo la legisladora del PRO Silvia Lospneatto. La impunidad -sostuvo- es muy poderosa en la Argentina”.

Lo ocurrido revela la ausencia de una mayoritaria voluntad política para impedir que la impunidad se perpetúe y defraudó al vasto movimiento ciudadano que apoya la “ficha limpia” desde su lanzamiento, en 2017.

El orden del día de la Cámara había relegado al último lugar el proyecto de juicio en ausencia, confirmando la poca importancia que la política le asigna a la búsqueda de verdad y justicia. De haberse conseguido el quorum, podría haberse sancionado y enviado al Senado, con la urgencia del caso ante las décadas transcurridas desde el atentado a la AMIA. Era sabido que el peronismo kirchnerista y los sectores de izquierda que justifican el feroz ataque cometido el 7 de octubre de 2023 dentro del territorio soberano de Israel no iban a acompañar la iniciativa.

Tanto es así que la diputada Vanina Biasi (Partido Obrero) llegó a sostener que el atentado contra la AMIA debía ser ubicado “en el contexto del conflicto de Medio Oriente y el rol criminal del Estado genocida de Israel, que ha usurpado desde 1948 la tierra palestina y que masacra permanentemente al pueblo palestino, con el apoyo incondicional de los Estados Unidos”. Además de revelar un enfoque antisemita y una preocupante falta de conocimiento histórico sobre las tierras donde hace más de tres milenios surgió el judaísmo, para la diputada Biasi el asesinato de 85 personas en la AMIA estaría justificado y sería una consecuencia lógica y razonable. Algo penoso. ¿Sabrá que la Cámara de Diputados adhirió a la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA) y que puede, por ende, sancionarla?

Los presidentes de bloque debieron acordar invertir el orden de prelación de los proyectos de leyes que iban a tratarse en la sesión del 28 de noviembre para considerar en primer término los juicios en ausencia, no solo por su trascendencia geopolítica, sino también por el interés de las víctimas del atentado contra la AMIA y sus familiares, que aguardan desde hace tres décadas su esclarecimiento.

De sancionarse esta ley, se podrá juzgar en presencia y/o ausencia a algunos funcionarios actuales del gobierno teocrático de Irán como eventuales responsables de planificar los atentados contra la embajada de Israel y la AMIA, utilizando como brazo ejecutor a miembros del grupo terrorista Hezbollah. Las garantías del debido proceso para los involucrados están presentes para asegurar derechos, pero no para consolidar impunidad.

Sobran antecedentes comparados de este tipo de procesos. A modo de ejemplo: en Francia fue juzgado el represor Astiz por la desaparición de las monjas francesas. También allí se juzgó a los perpetradores de los atentados en Charlie Hebdo, Hyper Cacher y Bataclan. En Bulgaria, se hizo lo propio con los terroristas que cometieron el atentado en el ómnibus de turistas en Burgas, motivo por lo cual Hezbollah fue inscripto en la Unión Europea como grupo terrorista, entre otros ejemplos.

A pesar de todo, Luis Czyzewski, padre de Paola, víctima del atentado contra la AMIA, no pierde la esperanza y solicitó al presidente Javier Milei que incluya el proyecto para ser tratado en las sesiones extraordinarias. El vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó que el proyecto de juicio en ausencia será habilitado para este período legislativo. Sería una de las últimas oportunidades, habida cuenta de que el paso del tiempo es insoslayable. Fue el propio Milei quien oportunamente se comprometió a buscar justicia bajo la consigna de que “el que las hace las paga”. La seguridad ciudadana y el castigo al delito son cuestiones que no admiten actitudes irresponsables que refuerzan la desconfianza de buena parte de la sociedad hacia la política y el sistema representativo. El Presidente debe incluir los referidos proyectos legislativos en el temario de las sesiones extraordinarias y los legisladores deben subsanar sin demoras la deshonrosa y repudiable actuación de muchos.