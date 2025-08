El Club Español y la Sociedad de Socorros Mutuos representan una colectividad progresista.

Diario El Liberal del 11 de Octubre de 1933.

El 29 de mayo de 1881 otro grupo de caracterizados españoles radicados en esta ciudad de Corrientes, fundaron la Sociedad Española de Socorros Mutuos al calor de generosas intenciones e inspirados en nobles principios de mutualismo: cuenta pues, con más de medio siglo de existencia, una progresiva trayectoria recorrida por esa entidad en tan dilatado tiempo.

Su finalidad es la ayuda mutua; crear un fondo común destinado a socorrer a los asociados en los casos de enfermedad o sus consecuencias y propender a la unión de la colectividad española, estrechando vínculos fraternales y poniendo en juego todos aquellos medios que contribuyan al mayor prestigio de los españoles, su obra benéfica y caritativa se hace extensiva a todos aquellos compatriotas que necesiten amparo.

Ese grupo de españoles forma la institución con el objeto de ayudar a todo connacional que lo necesitara. La misma estaba presidida por el Doctor abogado de gran prestigio, Isidro Odena, que se aboca en primer término a conseguir asistencia médica para los socios (en sus inicios contaba con 50 socios). En 1885, la Sociedad se unifica con otra existente llamada Centro Gallego, y el número de socios alcanza los ochenta. ?Por esos años, la Presidencia de la República Argentina se encontraba en manos de Julio Argentino Roca como Presidente de la Nación (1880-1886). Durante ese periodo se evidenció una inmigración masiva de italianos, españoles y, en menor medida, alemanes, franceses, entre otros. Entre 1850 y 1890, el número de habitantes del país se triplicó.

El Estado Nacional acompañó el proceso de arribo de inmigrantes con leyes, como por ejemplo la Ley de Educación Primaria, obligatoria, gratuita y laica, y también la Ley de Inmigración sancionada en 1876, por el presidente Nicolás Avellaneda.

Con las ideas traídas por los propios inmigrantes, comenzaron a formarse dos tipos de asociaciones mutuales: las de oficio y las agrupadas por base étnica. A la Sociedad Española se la puede encontrar en el segundo tipo de asociaciones. ?

El 31 de marzo de 1901, en asamblea extraordinaria presidida por Don Juan Aguirre, se decidió adquirir un terreno para la construcción de la sede social. El edificio fue fundado en 1906 y se encuentra situado en la calle Mendoza 530, espacio en el que aún funciona la institución. Entre los años 1920 y 1930 se incrementa el número de socios con la llegada de inmigrantes de toda España. Vinieron comerciantes, artesanos, médicos, abogados, etc., que se instalaron con sus familias en la capital e interior de la provincia. En ese periodo España vivía una crisis económica e inestabilidad política que desembocó en el golpe de Estado del General Miguel Primo de Rivera, el 13 de septiembre de 1923. En asamblea del 11 de agosto de 1935 se aprueba la modificación del local social, reformándolo como teatro, con capacidad para 800 localidades.

LA Sociedad Española - El 1º de Febrero de 1929 un grupo de españoles, se reunieron en el local de la Sociedad Española, bajo la presidencia del Vice-Cónsul de España, don Saturnino Estévez, a objeto de constituir una sociedad cultural y recreativa de carácter hispana. De esa reunión surgió una comisión provisoria que debería confeccionar los Estatutos y citar a una asamblea constituyente, a fin de dejar definitivamente formada la institución. Los estatutos fueron aprobados el 12 de Marzo de 1929, y en esa misma reunión se eligió la primera Comisión Directiva que debía regir los destinos del Club Español.

Fue su primer presidente don Pedro Crespo, a cuya labor patriótica y tesonera se debió en muy buena parte la marcha inicial y siempre difícil de toda institución. Lo siguieron en la presidencia sucesivamente los señores: Juan de Iriarte, José María López y actualmente - dice la crónica del diario El Liberal del 11 de octubre de 1933, el señor Ignacio Álvarez, a todos los cuales, que fueron siempre secundados en forma eficiente por las distintas comisiones Directivas, debe el club Español, su marcha siempre ascendente, hasta llegar a ser la institución prestigiosa de hoy.

Las ideas, al fundar el Club Español, fueron, además de la labor cultural que debería desarrollarse, la unión y el acercamiento entre elementos de la colectividad española de la Capital, cuyo propósito se ha logrado ampliamente.

Gratos recuerdos guardan sus asociados, de los muchos festivales que, desde su fundación se han organizado. El cuadro filo-dramático que dirigen los señores Crespo y Mogort, y que está compuesto en su totalidad por miembros de la institución, ha puesto en escena una cantidad de obras cómicas y dramáticas, así como algunas zarzuelas. Entre las obras representadas merece especial mención por la justeza con que fue representada, y por las dificultades de la obra, la zarzuela “La Marcha de Cadíz”, que subió a escena el 12 de octubre de 1932.

Además de las obras teatrales, se han verificado en sus salones animadas tertulias y bailes, con motivo de las clásicas fiestas de carnaval y Año Nuevo, en todas las cuales reinó siempre la más sana alegría.

También ha patrocinado varias conferencias, entre las que debe destacarse la pronunciada por el renombrado poeta español Xavier Boveda.

Con la reseña de los actos realizados por el Club Español, se desprende que esta institución ha venido a llenar un vacío en la colectividad hispana que entre nosotros vive y que ella ha sido y es un exponente de cultura que honra a Corrientes y a la colectividad que representa.

La Comisión Directiva, para el período 1933-34, está integrada por los siguientes miembros: Presidente Ignacio Álvarez, Vice-Presidente José Quirch, Secretario Antonio Soler, Pro-Secretario Santiago Iñiguez, Tesorero Moisés D. Bono, Pro-Tesorero Francisco Zaenz, Vocales Juan de Iriarte, Ricardo Plano, Agustín Antón, Pedro Crespo y Antonio Torella.

? Se realizaron eventos inolvidables como los festejos de los 400 años de la fundación de Corrientes durante la gobernación del doctor Ricardo Leconte y la Intendencia de la doctora Ana María Pando. Asimismo celebraciones para la conmemoración de la cruz de los milagros. La Sociedad Española participa con la cruz de flores con los colores de la bandera española desde hace más de 40 años.

Durante los años de la guerra civil, los residentes con ideologías tanto Fascistas como Comunistas, se separan creando la Casa de España, donde se reunían los adherentes al nuevo régimen. Terminada dicha Guerra en España, la comisión de la sociedad invita a volver al seno de la identidad con la condición de no hablar de política.

En 1949 el Centro Español se convierte en Casino Español, modificando el teatro en sala para fiestas y juegos. El edificio en la actualidad, al desaparecer el casino, continúa a cargo de la Sociedad Española de Socorros Mutuos. Hoy en día, funciona como una institución para preservar la cultura española y se encuentra siempre a disposición de distintas instituciones que requieren de sus instalaciones para realizar distintos tipos de actividades, como ser conferencia, eventos culturales, Etc.

Esta colectividad al igual que sus pares de distintas partes del mundo que se llegaron a habitar nuestro país y en especial la ciudad de Corrientes, han sido motores trascendentes en el accionar de nuestra sociedad.