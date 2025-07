Los radicales en Corrientes

En 1925, volvió a triunfar el Pacto Autonomista Liberal, en esta oportunidad con la fórmula Benjamín González (autonomista)-Erasmo Martínez (liberal). Un binomio de personas ejemplares. El gobernador de Caá Catí, culto, médico, amante de la música clásica y el Vicegobernador nacido en Esquina, ecuánime, conciliador, honesto y republicano. Pero el radicalismo gobernante en la Nación se mostró cada vez menos dispuesto a tolerar una situación política provincial que se le escapaba de las manos.

En el Senado de la Nación se acusó al gobierno correntino de permitir el bandolerismo. La moción provocó polémicas y discusiones, más considerando que el propio Juan Ramón Vidal era senador nacional. No obstante, la intervención se postergó, pero en 1928 cuando Hipólito Yrigoyen volvió al gobierno, decretó una nueva serie de "reparaciones provinciales" que incluían a Corrientes. Reparaciones que no eran otra cosa, “que políticas”. Recién logró acceder en Corrientes un gobierno radical en el 2001, y fue apoyado principalmente por el Partido Liberal.

Intervención Federal Destituidas las autoridades provinciales, se hizo cargo del gobierno Gilberto Míguez, un radical de la provincia de Buenos Aires. Muchos pensaron que los aliados autonomistas y liberales no iban a tolerar el avasallamiento de sus autoridades terminando la intervención radical en una nueva guerra civil. Pero los tiempos habían cambiado y todo se redujo a una retórica protesta del senador Vidal contra el presidente Yrigoyen en el Senado de la Nación. El desplazamiento conservador, no obstante, duró escasamente un año y medio. El 6 de setiembre de 1930 una revolución militar puso término al gobierno nacional de Hipólito Yrigoyen. Corrientes fue en principio intervenida por los militares. Luego, se designó a un interventor civil. Pero cuando se constituyeron nuevas autoridades titulares el poder volvió a las fuerzas provinciales tradicionales.

Los años 30 La Concordancia - Mayoría en la provincia, los dos partidos siguieron siendo los dueños de la política correntina durante la década del 30. Sin embargo, la intervención radical de 1927 los volvió a separar. Y si bien el odio de otrora jamás volvería a enfrentarlos, la falta de ese adversario común, el radicalismo, debilitó las intensas relaciones de los años 20. El Partido Liberal volvió a asumir su identidad ahora separado del autonomismo. Mientras los autonomistas adhirieron a la "Concordancia", (una alianza entre conservadores, radicales y antipersonalistas: estos eran opositores de Yrigoyen y socialistas independientes) los liberales se mantuvieron separados.

El Partido Autonomista se integró también al Partido Demócrata Nacional, última versión Orgánica del conservadorismo en todo el país. Pero los liberales prefirieron su independencia. Los cinco diputados nacionales que obtuvieron entre 1932 y 1938 tuvieron pues un papel decisivo, ya fuera en favor o en contra del presidente Agustín P. Justo.

En el plano provincial, el autonomismo prevaleció durante toda la década. Los liberales dieron su apoyo moderado a los sucesivos gobiernos "colorados", pero sin dejar de formular severas críticas y de marcar distancias, de manera de no comprometerse demasiado con la gestión oficial.

El líder autonomista Juan Ramón Vidal siguió como gobernante durante todos esos años. Su autoridad adquirió características nepotistas cuando su sobrino, Juan Francisco Torrent, fue nombrado gobernador de Corrientes. Mientras tanto, él seguía ocupando su banca como senador nacional. Vidal falleció en Buenos Aires el 4 de setiembre de 1940.

El radicalismo yrigoyenista, proscripto por ley o de hecho, volvió a adoptar su viejo estilo revolucionario, al tiempo que ganaba más adeptos. El conservadorismo, tanto en Corrientes como en la mayoría de las provincias seguía gobernando.

La revolución del 4 de junio de 1943 clausuraba la década de la restauración conservadora y abría paso a un nuevo ciclo histórico en el cual tanto los autonomistas como los liberales ya no serían los principales protagonistas de la política de Corrientes. Pasarían muchos años, casi dos décadas, antes que pudieran volver al gobierno provincial. Sin embargo, a pesar de las adversidades políticas, su presencia se mantuvo incólume a lo largo de los años.

La abstención liberal - La revolución de 1943 marcó el camino de un nuevo movimiento nacional que captó la adhesión de las grandes masas populares. El segundo “gran populismo argentino renacía”. El primero había sido el de Rosas. Corrientes no escapó -como lo hizo cuando irrumpió el radicalismo- a este proceso. Entre 1945 y 1955 el peronismo dominó la política provincial. A pesar de la aparición de un nuevo adversario común, autonomistas y liberales siguieron manteniéndose distantes como en los años 30. En 1946 apoyaron a la Unión Democrática, vasta coalición antiperonista que fue derrotada electoralmente por el flamante movimiento nacional.

Durante los comicios de 1946, la fórmula del Partido Liberal, Ernesto Meabe-Daniel Speroni, no alcanzaba a poner en el Colegio Electoral los electores necesarios para imponer su fórmula de gobernador y vice. Autonomismo y liberalismo otorgaron sus votos al candidato de la Unión Cívica Radical, Blas Benjamín de la Vega, quien sólo así pudo imponerse sobre los candidatos peronistas siendo la única excepción en todo el país.

El Partido Liberal y el Partido Autonomista lograron colocar dos senadores nacionales en el Congreso: Luis Bobbio y Mariano Gómez respectivamente. Excelentes curuzucuatienses. A poco de asumir el gobierno nacional decretó la intervención de la provincia, cuyo ejecutor fue el general Filomeno Velazco. La intervención del general Velazco fue moderada y propició la conciliación. Ello motivó que algunos liberales colaboraran con el gobierno. Desde la intervención de Velazco, el Partido Liberal se abstuvo de participar en los comicios sucesivos, triunfando en todos los casos el justicialismo.

Los cambios partidarios de 1956

Cuando el peronismo fue derrocado en 1955, el Partido Liberal procedió a reorganizarse rápidamente. Pese a las escisiones sufridas en la época de Perón, sus cuadros dirigentes estaban intactos. Un nuevo líder de formidable iniciativa se propuso reconstruir la integridad del partido, reconciliándose con los que habían adherido al régimen depuesto. La acción política de Mariano Gómez fue muy hábil y requirió de un proceder político nutrido de sensibilidad. En primer lugar, no se lanzaron agravios contra el peronismo, dato curioso en aquella época de furioso anti-peronismo, y más aun considerando que había sido su principal adversario entre 1945 y 1955. Mariano Gómez logró su cometido, y en las elecciones de convencionales constituyentes de 1957 el Partido Liberal obtuvo dos bancas, que fueron ocupadas por Ernesto Meabe y el mismo Mariano Gómez.

En el orden nacional, el Partido Demócrata, frente al cual el Partido Liberal de Corrientes mantuvo siempre su independencia a pesar de sus similitudes ideológicas, terminó por dividirse. Un sector pretendía seguir manteniendo una actitud intransigente hacia el peronismo y constituyó en la Convención Constituyente el llamado "Bloque de Centro". Otro entendía que el peronismo era una realidad histórica que había que respetar y reconocer políticamente y, liderado por el dirigente bonaerense Vicente Solano Lima, se escindió del tronco demócrata fundando el Partido Demócrata Conservador Popular.

Esta división distanció en alguna medida a autonomistas y liberales. Los primeros adhirieron al Bloque de Centro, pero los autonomistas volcaron su apoyo al conservadorismo popular. La situación electoral del Partido Liberal había mejorado considerablemente hacia 1958, como se puso de manifiesto en los comicios de ese año. Las diferencias pendientes con el autonomismo imposibilitaron una alianza que les hubiera valido el triunfo en la provincia. El Partido Autonomista apoyó a la fórmula de la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) Piragine Niveyro-Gómez, que finalmente obtuvo la victoria.