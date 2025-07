José María Paz, jefe de dos ejércitos correntinos y el amor de su vida

n La historia de amor del general José María Paz con su sobrina. Un casamiento en secreto y una convivencia en prisión. Considerado un brillante militar, héroe de las luchas de la independencia y de la guerra contra el Brasil, fue hecho prisionero por una partida federal en 1831. En su encierro, se casó con su sobrina Margarita Weild. Durante casi una década, la pareja vivió tras las rejas. Ella lo visitó en Corrientes y deslumbró a nuestra sociedad.

Ya era el atardecer del 10 de mayo de 1831 cuando el general José María Paz se adelantó a sus fuerzas acompañado de su ayudante Raymundo Arana, un baqueano y ordenanza. Debía reconocer el terreno donde se batiría contra las fuerzas del gobernador de Santa Fe Estanislao López, y había escuchado unos disparos. A lo lejos en un monte, divisó a un grupo de soldados que creyó propios, pero eran federales que lo reconocieron.

Paz intentó galopar hacia donde estaban sus hombres, como a unas diez cuadras de distancia, pero su caballo fue boleado por el soldado llamado Francisco Ceballos, o quizás por otro llamado Celestino Murúa. Lo cierto es que el animal corcoveó desesperado y tiró al jinete a tierra. Su ayudante fue muerto de un disparo y él fue capturado.

José María Paz, nacido en Córdoba el 9 de septiembre de 1791, era un brillante estratega militar. Tenía una sólida formación en filosofía, teología, matemáticas y jurisprudencia, estudios que dejó cuando se enroló en el Ejército del Norte luego de la Revolución de Mayo. Por su desempeño en Ituzaingó, en la guerra contra el Brasil, Carlos María de Alvear lo ascendió a general en el campo de batalla.

En la lucha entre unitarios y federales abrazó la causa de los primeros. En la madrugada del 11 de mayo, Paz fue conducido a Calchines donde estaba el campamento de Estanislao López. Grande fue la sorpresa cuando le llevaron a su tienda al general Paz, en mangas de camisa, ya que los soldados lo habían despojado de su chaqueta y gorra. Estanislao López le dio la mano al Gobernador santafesino, quien ordenó que le devolvieran sus pertenencias y que le alcanzaran un poncho, porque el frío era intenso. Lo convidó con una bebida caliente. Durante los siguientes cuatro años, sería su prisionero.

“La señorita Weild es real” - En la ciudad de Córdoba, había una chica que hacía tiempo suspiraba por él. Era su sobrina Margarita Weild, hija de Rosario, hermana menor del general Paz. Había nacido el 27 de agosto de 1814 con el nombre de Agustina, aunque en la familia la llamaban Margarita, en honor a su abuela, mamá de su papá Andrew Weild, un médico escocés, que había fallecido cuando Margarita era aún una niña y la mamá se había vuelto a casar con Juan José de Elizalde.

Desde niña sintió una especial atracción hacia su tío, que deslumbraba con su uniforme militar, y que si bien tenía fama de hosco y parco, en las reuniones familiares reveló una personalidad cálida y simpática. En el ambiente militar, era conocido por el mote de “manco”, desde el combate de Venta y Media, librado el 20 de octubre de 1815, peleando en el Ejército del Norte como Coronel mayor al frente de los Dragones del Perú, una bala española le lastimó el brazo derecho. No llegó a inmovilizarlo pero no lo usaba mucho.

A Paz le acondicionaron una celda en la Aduana de Santa Fe, en cuyo edificio además funcionaban dependencias del gobierno. El único mobiliario era un catre, una mesa y algunas sillas. Mataba el tiempo leyendo y un carcelero lo inició en el armado de jaulas para pájaros. El gobernador de Santa Fe Estanislao López mantuvo un contrapunto epistolar con Juan Manuel de Rosas, en el que debatieron la suerte del general prisionero, un enemigo peligroso. López quería mantenerlo con vida, mientras Rosas le decía: “mi opinión en este asunto es terrible, pero lo creo necesario”. Rosas lo temía al general Paz.

Un día de abril de 1834 escuchó una voz familiar: era la negra Isabel, la criada de la familia, que a los gritos le anunciaba que su mamá y Margarita estaban presentes. Al anochecer las mujeres lograron la autorización para verlo. La primera vez que vio a su tío, se le abalanzó y lo abrazó llorando. “Nada de lloros, nada de lloros”, pidió él, porque estaba presente en la habitación un supervisor y sabía que sus captores, desde afuera, miraban la escena y no quería que se regodeasen de ella.

Tiburcia, su mamá, veía con buenos ojos la concreción de un viejo plan, el casamiento de su hijo con Margarita. Por lo pronto ambas mujeres se quedaron a vivir en Santa Fe, para poder visitarlo diariamente. Las mujeres iban a la mañana y luego regresaban por la tarde. Y con el correr de los días esa relación de afecto entre ese hombre a punto de cumplir 43 años y la niña de 20, se transformó en algo más. Ella le cortaba el cabello, lo afeitaba, le arreglaba la ropa y lo entretenía con lecturas y con juegos de naipes. El 3 de agosto de 1834 José María Paz le propuso formalmente matrimonio, “y no desechó mi proposición”, como escribió en sus memorias. Prepararon el casamiento en el mayor de los secretos, y lo más importante fue conseguir la dispensa de la iglesia que permitiese la unión de tío y sobrina.

Encomendaron al cura cordobés Francisco Solano Cabrera, cercano a la familia, que arreglase la cuestión, y Paz le escribió a su hermana Rosario -que se transformaría en su suegra- para que ayudase en los trámites. El obispo diocesano recibió la solicitud y la pareja obtuvo la bendición de la iglesia. En el máximo de los secretos, y luego de algunos intentos, a las dos de la tarde del 31 de marzo de 1835 el cura los casó. Las sorprendidas autoridades demoraron en autorizar el pedido de la mujer de convivir con su marido. Margarita estaba embarazada cuando recibieron la noticia que el prisionero sería trasladado. El 6 de septiembre de 1835 el gobernador López se lo entregó a Rosas y lo enviaron a Luján. En la noche del 22, la partida de soldados hizo un alto en la Hacienda de Figueroa, donde los ocupantes organizaron una fiesta a las apuradas, vanagloriándose del prisionero que alojaban.

En la cárcel de Luján ocupó una habitación alta en el cabildo, con vista a la plaza y al campo. Margarita, cuando supo del traslado de Paz, viajó con su abuela por río. El 10 de abril, a las seis de la tarde, nació en Luján el primer hijo de la pareja: José María Ezequiel. Luego vendría una niña, a la que llaman Margarita. Según consignan los viajeros, era común ver pañales colgados de la ventana de la celda. Paz se dedicaba al arreglo de calzado para subsistir. Tiburcia, que vivía en Luján para estar cerca de la pareja, falleció el 10 de febrero de 1839. Dos meses después, el tirano Rosas dispuso liberarlo con la condición de que permaneciese en Buenos Aires.

Había estado recluido en Santa Fe cuatro años, otros cuatro en Luján y casi dos estaría en la ciudad porteña. Quizá para presionarlo, el gobierno rosista le devolvió el grado de general y los sueldos adeudados. Pero Paz no pudo quedarse quieto. Planeó un plan de fuga y una noche de 1840 llegó al río a través de una casa cuya puerta trasera daba a la costa. Abordó una lancha y cruzó a Colonia. Margarita, acompañada de su madre, viajó semanas más tarde y llegó justo para dar nuevamente a luz a un bebé que moriría meses después víctima de una epidemia de sarampión. Su marido regresó a la pelea en el bando unitario y marchó a Corrientes a organizar el Tercer Ejército que lucharía contra Rosas. Estuvieron once meses alejados hasta que pudieron reunirse en Asunción del Paraguay. “Tu llanto penetra mi corazón, no te separas un momento de mi memoria.

Tu inquietud es el mayor de mis pesares. Te he dicho y repito que vivo para vos y no te olvido un momento”, le escribía ella. Él lamentaba la separación: “Desde que uní tu suerte a la mía, no podemos decir que hemos gozando un día de reposo.

En nuestro país todos han sido trabajos; y en el extranjero, intranquilidad y la más cruel incertidumbre…”. En 1847 se instalaron en Brasil, a donde llegaron luego del nacimiento de otra hija, Juana Rosa. Para subsistir trabajaban una granja, abrieron una fonda donde iban a comer argentinos emigrados y ella preparaba dulces y pasteles que un militar amigo de Paz, salteño vendía en la calle.

La salud de Margarita ya era delicada. Falleció a las diez y cuarto de la noche del 5 de junio de 1848 después de haber dado a luz a un niño, Rafael. Tenía 33 años y su mamá Rosario debió hacerse cargo de los niños. Con el pronunciamiento de Urquiza y Virasoro en 1851, Paz regresó a Montevideo. Falleció el 22 de octubre de 1854. Su amor llega a Corrientes - La Batalla de Caá Guazú librada el 28 de Noviembre de 1841, permitió a los correntinos recuperar el honor de Pago Largo. El genio militar de Paz y la astucia política de Pedro Ferré se combinaron en una alianza, lamentablemente breve. Tenía planeado encontrarse en Corrientes o en su Campamento con su esposa Margarita Weil. Un día la vieja ciudad de Vera de las Siete Corrientes pareció despertar de su sueño y sacudirse. Repentinamente una noticia circuló: “Llega Margarita” y lo más distinguido se alistó a recibirla. Las señoras le abrieron los brazos y los caballeros pusieron a sus pies su respetuoso homenaje. La ciudad preparó sus salones y sus patios floridos con la sencillez y hospitalidad que la caracterizaba. ¿Por dónde vendrán?: ¿barco, carretas? ¡Y llegaron!