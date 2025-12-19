Condiciones mínimas de capacidad, solvencia, experiencia y calidad, medidas mediante parámetros cuantificables, serán fundamentales ahora para que de una vez por todas se concrete la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, clave para Corrientes.

Después de los errores cometidos, se está a tiempo de corregir para asegurar una licitación libre de conflictos y sospechas, con los mejores resultados y beneficios para los usuarios y para el país.

a Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), responsable de conducir el proceso de nuevo concesionamiento del dragado de la Hidrovía, hizo público el pliego de licitación que se propone utilizar. Es un documento que, con sus anexos, supera las 900 páginas. Se abrió un breve plazo de diez días para recibir observaciones Este será el segundo intento del actual gobierno para concretar el objetivo y es deseable que no fracase. La Hidrovía se considera un caso relevante del programa de privatizaciones, que ha sufrido demoras. La anterior concesión venció hace dos años y la operación continuó mediante contratos con la empresa que ya operaba.

El fracaso de la licitación anterior tuvo relación con un deficiente diseño del proceso de selección que dio motivos para interpretar que se otorgaban ventajas irremontables a algún determinado oferente. Se recibió solo una oferta, que paradójicamente no fue de quien se suponía favorecido. Posiblemente hubo torpeza, pero no fue fácil evitar otras interpretaciones menos convenientes. Por este motivo es imprescindible que se tome nota de los errores cometidos para no repetirlos. Lo primero por corregir es evitar condiciones que no sean relevantes al objetivo, pero que restringen la competencia y la cantidad de oferentes. Por ejemplo, se establece que solo podrán participar compañías que acrediten la propiedad de seis dragas de succión construidas después de 1994 con determinada capacidad de tolva y que estén en operación. Se exige que la empresa haya dragado 15 millones de metros cúbicos luego de 2016, pero exclusivamente con equipos propios. Considerando que lo que se concesiona es un servicio de dragado, lo que debe exigirse es una garantía de cumplimiento, así como solvencia y sólida experiencia, siendo menos relevante si los equipos son propios o alquilados. No se trata de una concesión en la que el adjudicatario deba construir instalaciones o adquirir maquinarias que quedarán de propiedad del concedente. Al final de la concesión las dragas serán retiradas y operadas en otros destinos.

Otra afectación de la competencia resultará de insistir en concesionar en un único contrato la totalidad de la Hidrovía, incluido el balizamiento. La concesión es perfectamente divisible en dos tramos diferenciados en cuanto a la profundidad de dragado y características de los equipos por utilizar. Uno se extiende desde el Río de la Plata hasta Timbúes con mayores profundidades y el otro va desde esa localidad hacia el norte, hasta la confluencia del rio Paraná con el río Paraguay. El balizamiento puede ser un contrato independiente. De dividirla de esta forma u otra, se tendría mayor competencia y menor riesgo.

El pliego excluye la participación de empresas de dragado controladas por estados extranjeros. En rigor, esto apunta a evitar la participación de empresas chinas y responde a una definición relacionada con la política de alineación internacional del Gobierno. El análisis de la conveniencia o no de este proceder se ubica en otro plano. Pero no puede dejar de decirse que esta es otra restricción de la competencia que puede terminar en tarifas de peaje más elevadas de las que hubieran resultado de otro modo. Y debe entenderse que el nivel del peaje en la Hidrovía tendrá relación directa con los precios de exportación recibidos por productores agrícolas o mineros. Esta es también una cuestión estratégica.