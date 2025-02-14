“Hijos cuidadores" y herencia: reparto igualitario injusto

En Argentina, el Código Civil y Comercial establece pautas claras sobre los derechos de los herederos en el marco de una sucesión. Sin embargo, surgen cuestiones particulares cuando uno de los hijos dedica su vida al cuidado de los padres y reside en la vivienda familiar hasta su fallecimiento. Este escenario plantea interrogantes sobre su derecho a permanecer en el inmueble, su participación en la herencia y la posibilidad de reclamar una compensación por su labor de cuidado.

El derecho a la herencia y la legítima hereditaria

Según la legislación argentina, todos los hijos son herederos forzosos y tienen derecho a la legítima hereditaria, que es la porción de la herencia que no puede ser afectada por disposiciones testamentarias. En el caso de que uno de ellos haya vivido con los padres y los haya cuidado, ello no implica, en principio, una modificación de su cuota hereditaria. Sin embargo, existen mecanismos jurídicos que pueden reconocer su labor y otorgarle ciertos derechos adicionales.

La atribución preferencial de la vivienda

El artículo 2383 del Código Civil y Comercial prevé la posibilidad de que el cónyuge sobreviviente solicite la atribución preferencial de la vivienda familiar cuando haya convivido en ella y no tenga otra propiedad. Para ello, se debe demostrar que su permanencia en el inmueble es necesaria para su bienestar y que no posee otro lugar donde residir. Esta atribución no altera la proporción hereditaria de los demás herederos, pero le otorga el derecho a continuar viviendo en el inmueble. Este derecho no puede ser ejercido, en principio por algún hijo.

Es importante considerar que esta atribución no es automática y requiere un proceso judicial en el que el heredero conviviente debe probar su necesidad y los vínculos que justifican su pedido. Los hermanos u otros herederos pueden oponerse, lo que puede generar disputas familiares prolongadas y costosas. Por ello, es recomendable contar con el asesoramiento de un abogado especializado para realizar la solicitud de manera adecuada y con la mejor fundamentación posible.

La posibilidad de un legado o donación en vida

Los padres pueden reconocer el esfuerzo de un hijo cuidador a través de un testamento o una donación en vida. Mediante un testamento, pueden asignarle una parte de la herencia dentro de los límites de la legítima hereditaria. Asimismo, una donación en vida puede prever la cesión del inmueble en favor del hijo que ha asumido el cuidado, aunque este tipo de transferencias puede ser cuestionado por los demás herederos si afecta su legítima.

En este sentido, los padres que desean garantizar la vivienda a su hijo cuidador deben tomar medidas legales preventivas. Una opción válida es la donación con reserva de usufructo, que permite a los progenitores seguir viviendo en la casa mientras estén con vida, pero garantizando que el inmueble será propiedad del hijo cuidador una vez que fallezcan. Otra alternativa es la firma de un pacto de convivencia familiar o acuerdos notariales que establezcan derechos específicos sobre la vivienda.

La figura del enriquecimiento sin causa

Si el hijo cuidador ha dedicado su vida a atender a sus padres en detrimento de su desarrollo personal y profesional, podría plantearse un reclamo por enriquecimiento sin causa. Este principio establece que cuando una persona se enriquece injustamente a costa del sacrificio de otra, la ley le otorga a la parte perjudicada el derecho a reclamar una compensación. Para ello, debe probarse que su labor de cuidado implicó un beneficio económico para la sucesión y que no recibió una retribución adecuada por ello.

Es frecuente que los cuidadores posterguen oportunidades laborales, estudios y vida personal en pos de atender a sus progenitores, generando una situación de desigualdad respecto de los demás herederos. En estos casos, la jurisprudencia ha reconocido la posibilidad de otorgar una compensación a través de una partición diferenciada de bienes o el pago de una suma equivalente al valor del cuidado brindado. La clave radica en documentar adecuadamente la dedicación y el impacto económico que tuvo para la sucesión.

Acuerdos familiares y mediación

Es recomendable que las familias prevean estas situaciones y lleguen a acuerdos en vida para evitar conflictos sucesorios. La mediación familiar puede ser una herramienta útil para discutir y formalizar compromisos sobre la vivienda y el reconocimiento de la labor del hijo cuidador. En muchos casos, los conflictos surgen cuando otros herederos, que no participaron del cuidado de los padres, reclaman su parte de la herencia sin considerar el esfuerzo realizado por el conviviente.

A través de un acuerdo familiar formalizado ante un escribano o mediador, se pueden fijar pautas sobre el destino del inmueble, la compensación económica y la participación del hijo cuidador en la herencia. Si bien estos acuerdos no pueden contradecir la legítima hereditaria, sí pueden ser una base de consenso para evitar litigios prolongados y desgastantes entre los herederos.

Conclusión, la mejor opción es la planificación sucesoria.

El derecho sucesorio en Argentina protege a todos los herederos por igual, pero existen mecanismos para reconocer la labor del hijo que ha cuidado a sus padres y residido en la vivienda familiar. A través de la planificación sucesoria mediante testamentos o donaciones, y el reclamo por enriquecimiento sin causa, es posible equilibrar los derechos hereditarios con la justicia familiar. Para evitar disputas, es fundamental que las familias aborden estos temas con anticipación y busquen asesoramiento legal adecuado.

En definitiva, la prevención y la planificación sucesoria son claves para evitar conflictos y garantizar que el hijo que ha dedicado su vida al cuidado de sus padres no quede en una situación de vulnerabilidad tras su fallecimiento. La legislación argentina ofrece herramientas para proteger su derecho a la vivienda y reconocer su esfuerzo, pero su correcta aplicación requiere conocimiento y asesoramiento adecuado para maximizar su efectividad y evitar conflictos futuros