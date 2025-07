Candidatos sobran, pero nadie conoce sus proyectos de provincia

Corrientes elegirá gobernador a más tardar en octubre, aunque las fuentes oficiales dicen que Gustavo Valdés mira de reojo la fecha del 21 de septiembre. La condición para establecer el cronograma electoral es sencilla: que sea lo más lejana posible, mientras los opositores permanecen desorientados y también algunos oficialistas. Claro que en 25 de Mayo y Salta no dudarán ante la posibilidad de adelantar la fecha electoral si algún suceso complica o facilita el panorama para el oficialismo. Pero hay una condición inamovible: no debe coincidir con la compulsa nacional del 26 de octubre, eso sería darle muchas chances a los Milei's boys.

Si nos ponemos a contar candidatos sobran, pero hasta ahora nadie ha manifestado de manera explícita cuál es la propuesta de provincia que se pretende construir, que se hará con la educación, la salud, el trabajo, el déficit habitacional, el turismo, etc.

El Banco Mundial anunció que “en los mercados emergentes, 1200 millones de personas alcanzarán la edad de trabajar en los próximos 12 a 15 años. Y los mismos países -entre los que figura la Argentina- están en camino de crear solo 420 millones de empleos. Las proyecciones pueden estar equivocadas, pero hay una gran brecha entre 400 millones y 1200 millones. Si cientos de millones de jóvenes en los mercados emergentes no tienen la esperanza ni la dignidad de un ingreso, tendremos un problema a nivel social”.

¿Qué hará Corrientes al respecto? ¿Qué pasará con las jubilaciones, con las eternas rutas en mal estado, con los problemas de competitividad del NEA-NOA?¿Alguno de los candidatos que se proclamaron listos para competir por el sillón de Ferré, tiene alguna solución o propuesta para estos interrogantes?

El Litoral los invita a traer sus propuestas de gobierno, que serán publicadas para que los correntinos conozcan lo que nuestros dirigentes proyectan para el futuro de Corrientes, pues en estos meses de campaña solo hemos escuchado una furibunda crítica para con el candidato que milita en la vereda propuesta.

El medio fundado por Juan Romero pone a disposición de nuestros dirigentes la posibilidad de discutir qué provincia queremos para los próximos 10 o 20 años. Basta de palabras vacías, jingles pegadizos que nada dicen y que solo sirven para esquivar el debate de lo que verdaderamente importa: ¿Cómo hace Corrientes para dejar de ser la provincia más pobre del país? ¿Como aumentamos nuestro producto bruto geográfico? ¿Como logramos construir un segundo puente ferroautomotor y esquivar las miserias políticas que postergan una obra tan importante? ¿Cuándo podrán nuestros productores primarios transportar su bastardeada producción en trenes y exportarlos desde puertos locales? ¿Cuando la industria local podrá gozar de gas natural y energía más barata como desde hace años lo hacen nuestros hermanos bonaerenses, porteños o los más lejanos del sur?

Aún hay tiempo para que los correntinos discutamos todos juntos sobre estas cosas y así fijar una agenda de desarrollo auténtica y no discursos rimbombantes, que no modifican la estratificación social correntina. ¿Cuándo podremos ser ejemplo de movilidad social y ya no solo la provincia de derramó millones de litros de sangre de sus heróicos hijos para fundar y defender la Nación?

Es compromiso de cada uno de nosotros exirge que nuestros futuro representantes tengan respuestas ante estas in quietudes.

Basta de que nuestros hijos, nietos, amigos, emigren de sus pueblos, ciudades en busca de un mejor sueldo, mejor futuro.