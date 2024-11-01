¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

San Cayetano defensa del consumidor Paso de los Libres
San Cayetano defensa del consumidor Paso de los Libres
Corrientes

Llamativo: un hombre se olvidó $800 mil en un supermercado

El hecho sucedió a días en el que una mujer también dejó cerca de un millón de pesos en el mismo supermercado. 

Por El Litoral

Viernes, 01 de noviembre de 2024 a las 10:56

Un hombre olvidó 800 mil pesos en el carrito de un supermercado y buscan dar con el dinero en la ciudad correntina de Goya, informaron este viernes fuentes locales. 

Según trascendió, el sujeto dejó su billetera con el dinero en un carrito en el estacionamiento de un  supermercado en la localidad de Goya. 

El hecho es por demás llamativo debido ya que hace pocos días ocurrió exactamente lo mismo y en el mismo lugar. Una mujer olvidó su cartera con casi un millón de pesos, recuperando horas después la fuerte suma con la ayuda de la Policía.

Lo ocurrido ayer -hasta ahora- tiene un final incierto ya que el dinero aún no aparece. La Policía tiene material fílmico que involucraría a un matrimonio.

 

*Con información de TN goya 

