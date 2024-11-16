¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

CAMPOS DE SALADAS

Cazaba sin permiso de los dueños de un campo y sin licencia de caza

Por El Litoral

Sabado, 16 de noviembre de 2024 a las 18:10

Un hombre de 32 años fue sorprendido en la madrugada de este sábado cerca de las 0.10 cuando cazaba en cercanías de un establecimiento ganadero del kilómetro 935 de la Ruta Nacional 12.


Fue durante recorridas en prevención de delitos, realizadas por personal de la Unidad Especial Policía Rural y Ecológica de Saladas.

El demorado, si bien contaba con los papeles del arma, carecía del permiso de cacería y de la autorización del establecimiento para ejercer esa actividad. Por ende le aplicaron una fuerte multa contravencional. 

