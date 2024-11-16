Cazaba sin permiso de los dueños de un campo y sin licencia de caza

Un hombre de 32 años fue sorprendido en la madrugada de este sábado cerca de las 0.10 cuando cazaba en cercanías de un establecimiento ganadero del kilómetro 935 de la Ruta Nacional 12.



Fue durante recorridas en prevención de delitos, realizadas por personal de la Unidad Especial Policía Rural y Ecológica de Saladas.

El demorado, si bien contaba con los papeles del arma, carecía del permiso de cacería y de la autorización del establecimiento para ejercer esa actividad. Por ende le aplicaron una fuerte multa contravencional.