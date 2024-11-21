Robaron su identidad para cometer delitos y ahora no puede conseguir trabajo: los detalles

El profesor, Walter Christian Vidal, oriundo de Buenos Airees, denunció que usurparon su identidad para cometer delitos y estafas hace más de 8 años.

En la actualidad, este robo lo dificulta para conseguir trabajo. "Me estoy quedando sin trabajo culpa de este error, yo no tengo antecedentes penales", destacó.

El hombre fue detenido en Monte Caseros en el año 2018, pasó la noche en la comisaría hasta que pudieron constatar que no era el culpable de esos delitos debido a que las huellas dactilares no coincidían con el perfil que era buscado por la Policía.

"Yo estaba vacacionando en Monte Caseros ya que hacia suplencia en Curuzú Cuatiá, me paran en la calle y me detienen porque supuestamente tenía pedido de captura", comentó Vidal al Diario El Litoral.

Además agregó "estaban usurpando mi identidad por un documento que habia perdido hace muchos años".

Finalmente, los efectivos pudieron constatar que fue un error su detención.

"Esto me perjudicó con las tarjetas de crédito, en el veraz y hoy por hoy tengo que trabajar y se me complica porque salta este tema", concluyó.