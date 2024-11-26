Robó más de 100 kilos de carne y los llevó en el asiento trasero del auto

Detuvieron al trabajador de un frigorífico municipal que llevaba más de 100 kilos de carne en el asiento trasero del auto. El insólito hecho sucedió en Juan José Castelli, la Policía Rural llevaba tiempo investigando la faltante y este martes lo siguieron a la salida del trabajo, cuando requisaron el vehículo se encontraron con una gran cantidad de carne vacuna no apta para el consumo humano.

Los rurales investigaban hacía varios días por la desaparición de varios kilos de carne del frigorífico municipal. Este martes fueron hasta el edificio y esperaron que saliera el sospechoso, un empleado municipal de 29 años, en su auto. Lo siguieron hasta la esquina de avenida General Güemes y calle Puerto Argentino.

En la parte del asiento trasero hallaron más de 100 kilos de carne vacuna que provenían del mismo frigorífico. El veterinario declaró que la carne tenía una “pérdida de sus caracteres organolépticos” y “no apto para el consumo humano”. Por tal motivo, se incautó todo y se incineró el producto.

Finalmente, los agentes aprehendieron al empleado municipal, secuestraron su vehículo, un auto y dos latonas de 50 litros. Cabe destacar que se realizaron tres denuncias por el hecho.

