Gustavo Valdés Día del Niño Incendio en Corrientes
Corrientes

Una mujer mató a puñaladas a su novio en una discusión 

El hecho se registró en horas de la mañana de este domingo en una localidad correntina. 

Por El Litoral

Domingo, 03 de noviembre de 2024 a las 14:58

Una mujer mató a puñaladas a su novio cuando ambos protagonizaban una discusión de pareja en la localidad correntina de Goya, informó este domingo la Policía de Corrientes. 

El hecho se registró en la mañana de este domingo en una vivienda ubicada por calle Uruguay al 720, en el barrio La Rotonda.

Según la información inicial, la pareja estaban teniendo una discusión cuando la mujer atacó a puñaladas a un hombre. 

Producto del hecho, el hombre de 53 años perdió la vida en el lugar. 

En tanto, la mujer de 46 años fue aprehendida, desconociéndose más detalles y por menores del caso.

Asimismo, secuestraron un arma blanca (cuchillo), teléfono celular, entre otras cosas que fueron trasladados en la citada Comisaria, donde se llevan a cabo la actuación sumarial con intervención de las autoridades judiciales en turno.

 

 

