Corrientes: encontraron muerto a un hombre al costado de una ruta

Encontraron el cuerpo de una persona al costado de la ruta en el Paraje Buena Vista de la localidad correntina de Goya, informaron fuentes oficiales.

En la noche del martes, un hombre identificado de apellido Medina, de aproximadamente 70 años de edad, fue encontrado sin vida en un costado de la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 759.

La justicia inició la causa para investigar la causa de la muerte y se constituyeron en el lugar del suceso personal de la comisaría distrito primera de Goya con intervención del fiscal de turno doctor Francisco Arrue.

La Policía mediante una comunicación realizada el Sistema 911, en la medianoche del martes, tomó conocimientos del hallazgo de un cuerpo sobre la banquina a la altura del Paraje Buena Vista.

Rápidamente se iniciaron las actuaciones sumariales de rigor, con peritos de la Unidad Regional II° y la presencia del médico de policía doctor Marcelo Rojas, quienes en el lugar del hecho constataron el hallazgo de una persona fallecida del sexo masculino de aproximadamente 70 años de edad.