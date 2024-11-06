¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

INVESTIGACIÓN

Corrientes: encontraron muerto a un hombre al costado de una ruta

El hecho ocurrió en inmediaciones de una zona rural del interior provincial. 

Por El Litoral

Miércoles, 06 de noviembre de 2024 a las 11:08

Encontraron el cuerpo de una persona al costado de la ruta en el Paraje Buena Vista de la localidad correntina de Goya, informaron fuentes oficiales. 

En la noche del martes, un hombre identificado de apellido Medina, de aproximadamente 70 años de edad, fue encontrado sin vida en un costado de la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 759.

La justicia inició la causa para investigar la causa de la muerte y se constituyeron en el lugar del suceso personal de la comisaría distrito primera de Goya con intervención del fiscal de turno doctor Francisco Arrue. 

La Policía mediante una comunicación realizada el Sistema 911, en la medianoche del martes, tomó conocimientos del hallazgo de un cuerpo sobre la banquina a la altura del Paraje Buena Vista.

Rápidamente se iniciaron las actuaciones sumariales de rigor, con peritos de la Unidad Regional II° y la presencia del médico de policía doctor Marcelo Rojas, quienes en el lugar del hecho constataron el hallazgo de una persona fallecida del sexo masculino de aproximadamente 70 años de edad.

 

