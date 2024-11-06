¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

CORRIENTES

Un automóvil se destruyó en el incendio de un taller mecánico

Ocurrió en el barrio Ponce donde el fuego causó severos destrozos

Por El Litoral

Miércoles, 06 de noviembre de 2024 a las 20:17

El incendio en un taller mecánico del barrio Ponce, causó severos daños materiales y la destrucción total de un auotomóvil que al parecer permanecía para ser reparado.
Según se informó, el fuego se habría originado accidentalmente, y avanzó con rapidez en todo el predio ubicado en cercanías de la esquina de las calles Rómulo Artieda y Moresi.


Trabajaron en el lugar los Bomberos Voluntarios del Cuartel 397 de la Capital correntina que acudieron con rapídez tras un llamado del Sistema Integral de Seguridad 911. También acudió personal de bomberos de la Policía y de la Comisaría jurisdiccional, aunque poco pudieron hacer ya que el fuego estaba muy avanzado.

