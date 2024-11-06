La fuerte denuncia contra Gustavo Vera, de la Fundación La Alameda

La fallecida modelo Natacha Jait denunció en 2018 que Gustavo Vera, presidente de la Fundación La Alameda, "era pedófilo y estaba metido en una red de trata". Vera es hoy la cara visible de la investigación por la desaparición de Loan Peña, el niño correntino del que no se sabe nada desde el 13 de junio, cuando fue buscar naranjas.

Yanina Latorre, periodista de espectáculos y popularmente conocida por su participación en el panel de LAM, conducido por Ángel de Brito, compartió en su cuenta de X una video en el que Natacha Jait denunciaba publicamente en el programa de Mirtha Legrand.

"Gustavo Vera es pedófilo, es trata. Baja prostíbulos y se los queda. Trabajé para una empresa para que investigue el caso de Gustavo Vera. Hice filmaciones, logística, durante un año. Se apropió de La Alameda y de prostíbulo", denunciaba Jait ante la antenta mirada de Mirtha Legrand.

Los padres de Loan Peña denunciaron ahora a Vera por asociación ilícita y pidieron su detención. Vera había denunciado al gobernador Gustavo Valdés y a sus funcionarios por una supuesta red de trata. El mandatario correntino le exigió ante la Justicia que se retracte o muestre pruebas.

Vera tiene 60 años y dirige La Alameda, dedicada a luchar contra la trata de personas, el trabajo esclavo, la explotación infantil, el proxenetismo, el narcotráfico y el lavado de dinero. Fue además elegido legislador porteño en 2013.

En 2018, Natacha Jaitt lo acusó de estar involucrado en una red de pedofilia en el fútbol luego de que se destapara el caso de abuso sexual de juveniles en la pensión del club Independiente. La mediática también había acusado a varios ex integrantes de “Gran Hermano” de participar de la misma red.

En ese momento, Vera denunció a la modelo por calumnias e injurias y sostuvo que fue acusado por ella por ser “el autor de una ley contra los prostíbulos”, lo que habría afectado a intereses vinculados a este negocio, por lo que, según él, habrían lanzado una campaña de difamación en su contra a través de Jaitt, quien falleció en extrañas circunstancias un año más tarde.