Una mujer perdió el brazo tras protagonizar un siniestro entre dos motos

Una mujer perdió un brazo y un hombre se encuentra internado de gravedad tras protagonizar un choque entre dos motocicletas, informó este viernes la Policía de Corrientes.

El accidente tuvo lugar en horas de la madrugada de este viernes, sobre la avenida Cazadores Correntinos al 3200, entre las calles J.J. Castelli y J.J. Paso de la Capital correntina.

Según la información disponible, el accidente involucró a una motocicleta, conducida por una joven de 21 años de apellido Ramírez, y una Honda Tornado, manejada por un hombre de 31 años identificado como Ojeda.

El fuerte impacto entre ambos vehículos provocó graves heridas en los conductores, siendo Ramírez la más afectada, ya que perdió su brazo izquierdo en el accidente. Ojeda, por su parte, sufrió también heridas de consideración y fue trasladado de urgencia.

Ambos motociclistas fueron llevados al Hospital Escuela, donde recibieron atención médica. El estado de salud de ambos es crítico, y sus familiares y allegados se encuentran a la espera de novedades en el centro de salud capitalino.