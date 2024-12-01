Accidente fatal: murió un joven tras chocar contra un poste de luz 

La Policía de Corrientes informó este domingo que murió un joven tras sufrir un siniestro vial en la capital correntina.

Efectivos policiales fueron alertados de que por avenida Patagonia al 1700 entre Comodoro Rivadavia y Dr. V. Bonastre, se había registrado un accidente.

El mismo, tuvo como protagonista a una motocicleta marca Yamaha IBR, conducido por un joven de 21 años de edad que perdió el control del rodado y terminó colisionado contra una jirafa de alumbrado público.

Producto del choque, el joven de 21 años identificado como B. A. T, perdió la vida en el lugar.

Al respecto, se dio intervención a la autoridad fiscal en turno, realizándose las diligencias de rigor del caso, en tanto en la citada dependencia policial se prosigue con los trámites que corresponden.