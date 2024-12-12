Corrientes: policías salvaron la vida de un niño de dos años que no podía respirar

La Policía informó este jueves que logró salvar a un niño de dos años con dificultad para respirar en la ciudad de Corrientes

El incidente se registró el miércoles por la tarde, cuando dos efectivos de la Comisaria 14 realizaban recorridas de prevención y fueron alertados de la situación.

Al llegar a la vivienda ubicada en el barrio Esperanza notaron que un menor de 2 años y 11 meses, padecería problemas respiratorios crónico con asistencia mecánica.

En ese momento procedieron a coordinar con el servicio de emergencias 911, y con el móvil de emergencias médicas, para un encuentro frente a la estación terminal por avenida Maipú de esta ciudad.

Es así que, tras un trabajo articulado de forma conjunta entre Salud y Seguridad, posibilitó brindar la asistencia y la celeridad que el caso ameritaba para el trasladado del menor a un centro asistencial.