Corrientes: secuestran más de 30 celulares en un allanamiento

La Policía informó este viernes que secuestró más de 30 celulares en el barrio Pirayuí de la ciudad de Corrientes.

El allanamiento se registró durante la mañana en una vivienda ubicada por la calle Carmelo Fernández entre Secundino Riquelme y Ruiz Díaz Gabino.

En el lugar se encontraron 3 celulares marca iPhone 11 (investigados en causas de robo) y otros 36 teléfonos de diferentes marcas, además de memorias micro SD.

A su vez, se identificó y demoró a un joven de 20 años que, según declaró, se dedica a la compra y venta de los aparatos y dijo que los adquirió de buena fe.

Los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Autoridad Fiscal Interviniente.