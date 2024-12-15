Un hombre enchufó un ventilador y murió electrocutado

La Policía de Corrientes informó que un hombre de 36 años murió tras recibir una descarga eléctrica en la localidad de Esquina.

El hecho ocurrió en la jornada del sábado en un domicilio ubicado por calle Los Lirios entre Hipólito Irigoyen y Sargento Cabral.



Según las primeras averiguaciones, el hombre de apellido Pereyral intentó enchufar un ventilador y por causas que aún se desconocen recibió una fuerte descarga eléctrica.

Ante tal situación y pese a las los esfuerzos realizados para reanimarlo se produjo su muerte.

Se realizaron los trámites correspondiente del caso.