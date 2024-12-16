La Policía de Corrientes informó este lunes que dos personas están graves tras perder el control del auto e impactar contra un camión en la localidad correntina de Virasoro.

Efectivos policiales fueron alertados de que calles Campaña del Desierto y Félix de Azara, se habría registrado un sinestro vial que tuvo como protagonistas un automóvil marca Renault modelo

Megane, el cual era conducido por un hombre de 32 años de edad y quien iba acompañado por una mujer de 45 años de edad.

Según la información inicial, el conductor de un automóvil perdido el control del rodado y terminó colisionando contra un camión que se hallaba estacionado en el lugar.

Producto del accidente, el hombre y la mujer fueron auxiliados y trasladados al Hospital Local, donde tras ser examinados se determinó que ambos presentan lesiones de carácter graves.

Al respecto, en la citada dependencia se llevan a cabo las diligencias del caso, con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación.