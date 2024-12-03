Vecinos atacaron a golpes a dos jóvenes tras robar una bicicleta

Dos jóvenes, acusados de robar una bicicleta del patio de una casa del barrio Doctor Montaña, fueron atacados a golpes por un grupo de vecinos de la zona, quienes aseguran haber recuperado el rodado.

Fue el lunes cerca de las 15, cuando acudió con rapidez un móvil de la Comisaría 14° Urbana hasta calles Moratín y Larreta, en inmediaciones del colegio secundario René Favaloro.

Los efectivos lograron rescatar y aprehender a Diego Armando G. alias "Dieguito" (18) y Alan Yamil D. (24), quienes según acusaron las personas, habían sustraído ratos antes una bicicleta del interior de una vivienda.

Con el fin de resguardar la integridad física de ambos, fueron trasladados inmediatamente hasta la dependencia policial.

