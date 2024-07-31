¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Corrientes

La Justicia investiga un llamado que recibió Catalina el día de la desaparición de Loan

Se trata de un llamada que recibió la abuela desde Buenos Aires. 

Por El Litoral

Miércoles, 31 de julio de 2024 a las 06:45

Después de hacerle las pericias correspondientes al celular de Catalina, la abuela de Loan, se dio a conocer que tiene 31 contactos agendados y que se hicieron 166 llamadas durante el día de la desaparición del nene y las horas siguientes.

Además, informaron que  se determinó que horas después de la desaparición de su nieto, recibió una llamada desde Buenos Aires, de un número desconocido. La comunicación duró más de 9 minutos.

Ahora, la Justicia analiza esa comunicación, sobre todo porque se comprobó que también borró 34 llamadas del celular.

 

TN

