La Justicia investiga un llamado que recibió Catalina el día de la desaparición de Loan

Después de hacerle las pericias correspondientes al celular de Catalina, la abuela de Loan, se dio a conocer que tiene 31 contactos agendados y que se hicieron 166 llamadas durante el día de la desaparición del nene y las horas siguientes.

Además, informaron que se determinó que horas después de la desaparición de su nieto, recibió una llamada desde Buenos Aires, de un número desconocido. La comunicación duró más de 9 minutos.

Ahora, la Justicia analiza esa comunicación, sobre todo porque se comprobó que también borró 34 llamadas del celular.

