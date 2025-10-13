Incendio, encapuchados y un herido en un barrio de Corrientes

La Policía de Corrientes informó que este lunes se produjo un incendio en un domicilio de la capital correntina. Ante la situación tomó intervención el personal de Bomberos que pudo contener las llamas, pero la situación fue escapando y se encontró al dueño de la vivienda herido.

Durante la madrugada de este lunes el sistema 911 fue alertado por un incendio en una vivienda ubicada en el Lote 7 Mz 01 del barrio Esperanza, lugar al que acudieron efectivos de la Comisaría XIV Urbana que constataron el hecho.

Por tal motivo se solicitó la presencia de los Bomberos de la Policía de Corrientes, quienes contuvieron las llamas en el domicilio.

Por otro lado, los vecinos de la zona se acercaron a los efectivos presentes, a quienes les notificaron de la presencia de dos hombres que circulaban a bordo de una motocicleta de color roja, vistiendo ropas oscuras y el rostro cubierto.

Los testigos afirmaron que los sujetos se presentaron momentos antes en el domicilio incendiado y le gritaron al dueño que devuelva lo había robado, para luego efectuar disparos con un arma de fuego. Esto fue motivo para que se inicie un rastrillaje en la zona.

Los efectivos se encontraron con un tumulto de personas, quienes manifestaron que el dueño de la casa se encontraba tirado en la calle. Así, dieron con un hombre acostado en el piso, quien estaba consiente y manifestaba dolor en la zona de las costillas, del lado izquierdo, donde se veía una herida a simple vista.

Se identificó a David Antonio F., de 27 años, quien fue atendido en el lugar por los servicios de emergencias para luego ser trasladado al Hospital Escuela “General José Francisco de San Martín”, dándose notificación a la Unidad Fiscal de turno.

En el lugar se hizo presente personal de la Dirección de Investigación Científica, el perito balístico y fotógrafo. Por otro lado, se solicitó que el médico de la Policía en turno se dirija a examinar al herido al nosocomio. En tanto que se realizaron las diligencias pertinentes en el lugar de los hechos.