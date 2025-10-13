Tres detenidos por transportar animales con documentación falsa

La Policía de Corrientes informó que el pasado viernes 10 de octubre detuvo a tres personas en la localidad de General Paz, quienes están involucrados en un caso de abigeato. Además, se recuperaron 12 animales marcados.

El operativo se realizó por efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica “General Paz”, quienes interceptaron a tres hombres que transportaban 12 animales bovinos, siendo ocho terneros, tres novillos y una vaca.

Durante el control se detectaron irregularidades en las marcas de los animales, las cuales no coincidían con la documentación presentada. Ante esta situación y la sospecha de un caso de abigeato, se procedió a la demora de los sujetos, el vehículo que abordaban y se secuestró a los animales que iban a bordo de un tráiler.

La fiscal de turno Dra. Troia Quirch dispuso la detención de los involucrados y el inicio de actuaciones por abigeato, mientras que se realizaron las diligencias judiciales correspondientes.

