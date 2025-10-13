¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Banco de Corrientes Eduardo Black violencia de género
Banco de Corrientes Eduardo Black violencia de género
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
GENERAL PAZ

Tres detenidos por transportar animales con documentación falsa

Ante las irregularidades percibidas en la documentación presentada, los efectivos secuestraron 12 animales y detuvieron a los sujetos ante la sospecha de un caso de abigeato.

Por El Litoral

Lunes, 13 de octubre de 2025 a las 11:56

La Policía de Corrientes informó que el pasado viernes 10 de octubre detuvo a tres personas en la localidad de General Paz, quienes están involucrados en un caso de abigeato. Además, se recuperaron 12 animales marcados.

El operativo se realizó por efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica “General Paz”, quienes interceptaron a tres hombres que transportaban 12 animales bovinos, siendo ocho terneros, tres novillos y una vaca.

Durante el control se detectaron irregularidades en las marcas de los animales, las cuales no coincidían con la documentación presentada. Ante esta situación y la sospecha de un caso de abigeato, se procedió a la demora de los sujetos, el vehículo que abordaban y se secuestró a los animales que iban a bordo de un tráiler.

La fiscal de turno Dra. Troia Quirch dispuso la detención de los involucrados y el inicio de actuaciones por abigeato, mientras que se realizaron las diligencias judiciales correspondientes.
 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD