Relación conflictiva y dudas rodean la caída de una mujer desde un balcón en Corrientes

A tres días de la muerte de Camila Soledad González, la joven de 29 años que cayó desde un sexto piso en pleno centro de Corrientes, se conocieron mensajes que muestran la tensa y conflictiva relación que mantenía con su expareja, un médico de 50 años actualmente detenido.

La tragedia ocurrió el pasado viernes en un edificio ubicado sobre calle San Martín al 300, donde la joven cayó desde unos 20 metros de altura. En el departamento se encontraba también su hijo de 10 años y su exnovio, Lionel Luis C., un médico cirujano que fue arrestado poco después del hecho y es el principal sospechoso de un posible femicidio.

Aunque la causa aún está caratulada como “Averiguación de causal de muerte”, la investigación avanza y las declaraciones de testigos apuntan contra el profesional. Según fuentes judiciales, varias personas aseguran haber visto a Camila colgada del balcón pidiendo ayuda, lo que contradice la versión del acusado, quien sostuvo que la joven “se suicidó”.

Mensajes que revelan una relación violenta

En los mensajes de WhatsApp que Camila enviaba a sus amigas, relataba el control constante y los episodios de celos que sufría. “La relación se volvió súper tóxica, pero yo opté por no darle bolilla”, escribió la joven en una conversación.

Tiempo atrás, Camila se había mudado con Lionel a Bahía Blanca, donde convivieron cerca de un año. En aquel tiempo, ya describía un vínculo deteriorado: “Tuvimos peleas complicadas. Me quedo un año y me vuelvo sí o sí”. Sin embargo, la convivencia se tornó insostenible.

En otro mensaje, Camila contaba: “La casa estaba llena de cámaras, me controlaba todo el tiempo.” Incluso tuvo que borrar fotos de sus redes sociales para evitar discusiones por los celos excesivos del médico.

Según el entorno de la víctima, Camila había decidido recomponer su vida con otra persona, lo que habría desencadenado nuevos conflictos con su expareja. El jueves por la noche, el médico irrumpió en el departamento donde la mujer cenaba con su nueva pareja, Benjamín, y se produjo una fuerte discusión.

A pesar del altercado, al día siguiente la joven retomó su rutina con normalidad. Llevó a su hijo al fútbol y planeaba reunirse con amigas por la tarde, según los mensajes encontrados en su teléfono. Estos elementos hacen que los investigadores descarten la hipótesis de un suicidio.

La investigación continúa

Tras el hecho, los peritos incautaron los teléfonos celulares de la víctima y del detenido, además de notas manuscritas que serán analizadas. La fiscal Lucrecia Troia Quirch, titular de la UFIC N°1, encabeza la investigación y espera los resultados histopatológicos de la autopsia, que podrían determinar si Camila sufrió lesiones antes de la caída.

Estos estudios serán clave para definir la situación procesal del acusado, quien permanece detenido mientras la causa sigue bajo investigación.

Con información de Radio Dos