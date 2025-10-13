Juan Pablo Valdés anticipó que los cambios en el gabinete se conocerán después de las elecciones

El electo gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, anticipó que después de las elecciones nacionales del 26 de octubre comenzará a estructurar su gabinete, lo que implicará modificaciones en la actual conformación de ministros del Ejecutivo provincial.

“Después de las elecciones se comenzarán a conocer los nombres del gabinete”, afirmó Valdés en diálogo con Hoja de Ruta, y agregó que las definiciones se tomarán luego del segundo turno electoral. “Esperaremos este segundo turno electoral para tomar definiciones”, expresó, dejando entrever que las decisiones serán consensuadas con el actual mandatario Gustavo Valdés, su hermano y referente político.

Durante la entrevista, el intendente de Ituzaingó y gobernador electo también se refirió a las próximas elecciones legislativas nacionales. “Ahora apoyamos a los candidatos a legisladores correntinos”, indicó, y remarcó la importancia de contar con representantes que “defiendan los intereses de Corrientes”.

“Necesitamos gente que piense como correntino, que no vote en contra del Garrahan, de la educación pública o de las universidades”, sostuvo, en una posición claramente diferenciada del Gobierno nacional.

Por otro lado, al ser consultado sobre una eventual convocatoria del presidente tras los comicios, Valdés manifestó: “Espero que el presidente recapacite, escuche y convoque a los gobernadores. Para que al país le vaya bien, debe escuchar los problemas del interior de la Argentina”.

