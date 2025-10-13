Acoso en Corrientes: un hombre tomó imágenes a una menor y fue denunciado

La Comisaría de la Mujer y el Menor informó que investiga un hecho de acoso en la localidad correntina de Paso de los Libres, el cual ocurrió el viernes e involucra a un hombre que sacó una fotografía debajo de la falda de una menor en un local comercial.

Una empleada de local comercial se encontraba revisando las imágenes de las cámaras de seguridad cuando observó como un hombre, quien ya se encuentra identificado, usó la cámara de su celular para tomar fotografías debajo de la falda de una mujer.

Tras observar esta secuencia, se realizó la denuncia pertinente, por lo que la unidad Fiscal de turno empezó la diligencias y ordenó el secuestro de las imágenes de las cámaras de seguridad para incorporarlas a la investigación.

La secuencia se viralizó y causó indignación entre la comunidad de Paso de los Libres. En tanto que se espera la decisión de la fiscalía y el juez de garantías para detener al hombre.

El presunto autor del hecho fue identificado como un ciudadano de apellido G.

*Con información de Zoom Producciones.