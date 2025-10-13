Caíto Leconte: “Fue una jornada esperanzadora y de respaldo al rumbo del presidente”

El diputado provincial electo Ricardo “Caíto” Leconte, dirigente de La Libertad Avanza, participó de la visita que el presidente Javier Milei realizó este fin de semana al Chaco y Corrientes, en el marco de la campaña nacional de cara a las elecciones del 26 de octubre.

En diálogo con Hoja de Ruta, Leconte calificó la jornada como “intensa, esperanzadora y motivadora”, y destacó el contacto directo del mandatario con los militantes y vecinos de ambas provincias.

“El presidente se acercó a Chaco y Corrientes, y la gente le pedía que no afloje. Nosotros también lo acompañamos en ese mensaje: no hay que aflojar. Se hizo mucho para enderezar las arcas nacionales, y los resultados empiezan a verse”, señaló.

El dirigente sostuvo que “los índices de inflación y de pobreza están bajando” y remarcó que el objetivo del Gobierno es “seguir profundizando el cambio”.

“El sentido de todo esto es bajar el gasto político. La política gasta de más. Hay que reducir ese gasto para poder bajar impuestos y que la gente tenga más recursos en su bolsillo”, afirmó.

Consultado sobre los candidatos legislativos de La Libertad Avanza en Corrientes, Leconte valoró el trabajo de Virginia, Isidoro y Aymará, quienes —dijo— “están comprometidos con el proyecto del presidente”.

“Doce millones de personas salieron de la pobreza en los últimos años. Queremos seguir en ese camino, ajustando lo que haya que ajustar para que el esfuerzo de la gente sea menor”, agregó.

El diputado electo también planteó la necesidad de revisar estructuras políticas provinciales que implican “gastos innecesarios”, como el rol de los viceintendentes en municipios donde —sostuvo— “no tienen funciones específicas”.

